Россияне рассказали о местах с "целительной силой"

В одном из популярных сообществ в Сети россияне рассказали об особых местах, за которыми закрепилась слава об их целительной силе. Это озера, родники, храмы "Рамблер" разбирался в самых интересных советах.
Одна из пользовательниц рассказала о Баргузинской долине, которая находится в Бурятии в 350 километрах от Улан-Удэ, недалеко от села Ярикто. Там находится каменная скала, на которой больше почти 10 лет назад проявилось изображение танцующей богини Янжимы высотой около 1 метра. Эта тибетская богиня материнства, о чудесах которой не раз писали в соцсетях:
"Знаю про Богиню Янжиму в Баргузинском районе Бурятии, едут к ней пары, которые не могут зачать ребенка, многим знакомым помогло. Нужно брать с собой игрушку - куклу и потом подарить ее первому встречному ребенку. И есть смешная история у знакомых, они съездили туда, на обратном пути заехали к друзьям и забыли у них эту куклу, в конечном итоге через месяца 2 забеременела 42-летняя подруга, у которой куклу забыли".
Было названо не мало особенных мест:
"В Абайском районе Казахстана есть пещера Коныр Аулие, очень много паломников с разных стран приезжают. В этой пещере есть озера, в которые нужно окунаться для исцеления и затем выйдя не сушить одежду, а ждать пока она сама высохнет. Там есть мемориал, где люди оставляют костыли, очки и прочие вещи исцеления";
"Святой источник в Коньково, Тельмановский район, ДНР. Лечит бесплодие. Проверено многими";
"Под Курганом озеро Душное. Я себе там спину вылечила.";
"Национальный парк Алханай, Забайкльский район.Там находятся несколько десятков источников, которые считаются целебными. Считается, что вода из них обладает антисептическими свойствами, ее используют при болезнях сердца, глаз, печени, почек, суставов, повышает иммунитет. Там же находится святыня Чрева матери. Это небольшая пещера, которая, по рассказам местных жителей имеет магическое действие на организм женщины.Существует множество свидетельст о рождении детей после посещения жтого места...";
"Бахардэнское озеро в Туркмении. После купания там раны очень быстро заживают...";
"Купальни в Будапеште. После них как-то очень легко и бодро".