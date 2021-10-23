Россияне рассказали о местах с "целительной силой"

"Знаю про Богиню Янжиму в Баргузинском районе Бурятии, едут к ней пары, которые не могут зачать ребенка, многим знакомым помогло. Нужно брать с собой игрушку - куклу и потом подарить ее первому встречному ребенку. И есть смешная история у знакомых, они съездили туда, на обратном пути заехали к друзьям и забыли у них эту куклу, в конечном итоге через месяца 2 забеременела 42-летняя подруга, у которой куклу забыли".