Через сколько после выздоровления можно лететь на самолете

Летать во время активной фазы ОРВИ или коронавируса опасно как для пациента, так и для других пассажиров в самолете. Рассказываем, через сколько после выздоровления можно снова путешествовать.

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Почему опасно летать, если вы болеете

Перелет даже в несколько часов — стресс для тела и иммунной системы. Ослабленный болезнью организм плохо перенесет перелет, а на земле возникнут осложнения.

В частности, из-за перепада давления может пропасть слух. При насморке в пазухах образуется отечность, которая провоцирует боль и давит на барабанную перепонку.

Кроме того, человек с ОРВ или коронавирусом на борту — опасность для других пассажиров. Из-за особенной системы вентиляции и плотной посадки другие пассажиры быстро «подхватят» ОРВИ или коронавирус.

Через сколько после выздоровления можно лететь

ОРВИ

Врачи советуют ждать от 24 до 48 часов после проявления последних симптомов, таких как:

лихорадка

повышенная температура

рвота

нарушение стула, боли в животе

одышка

ушные боли

боли в горле

усиленное сердцебиение

Иными словами — чтобы безопасно лететь на самолете для своего и чужого здоровья, вы должны сутки не испытывать ни один из симптомов ОРВИ.

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