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Через сколько после выздоровления можно лететь на самолете

Мира Маркина
41 минуту назад

Летать во время активной фазы ОРВИ или коронавируса опасно как для пациента, так и для других пассажиров в самолете. Рассказываем, через сколько после выздоровления можно снова путешествовать.

Через сколько после выздоровления можно лететь на самолете
Фото: РамблерРамблер

Почему опасно летать, если вы болеете

Перелет даже в несколько часов — стресс для тела и иммунной системы. Ослабленный болезнью организм плохо перенесет перелет, а на земле возникнут осложнения.

В частности, из-за перепада давления может пропасть слух. При насморке в пазухах образуется отечность, которая провоцирует боль и давит на барабанную перепонку.

Кроме того, человек с ОРВ или коронавирусом на борту — опасность для других пассажиров. Из-за особенной системы вентиляции и плотной посадки другие пассажиры быстро «подхватят» ОРВИ или коронавирус.

Через сколько после выздоровления можно лететь

ОРВИ

Врачи советуют ждать от 24 до 48 часов после проявления последних симптомов, таких как:

  • лихорадка
  • повышенная температура
  • рвота
  • нарушение стула, боли в животе
  • одышка
  • ушные боли
  • боли в горле
  • усиленное сердцебиение

Иными словами — чтобы безопасно лететь на самолете для своего и чужого здоровья, вы должны сутки не испытывать ни один из симптомов ОРВИ.

Коронавирус

Необходимо учитывать не только здоровье, но и антиковидные ограничения. Если вам диагностировали коронавирус, спустя 14 дней или более необходимо получить отрицательный тест. Только после этого можно вылетать. При этом вы также не должны испытывать ни один из подозрительных симптомов в последние сутки.

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