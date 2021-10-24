6 вещей, которые можно попросить на борту бесплатно

@Hannah Mary: «Я помню, как в Emirates подумали, что я ребенок 13-15 лет, и дали мне раскраску, ручки и буклет для поиска слов, которые должны меня развлекать во время полета из Таиланда в Абу-Даби. Я с радостью согласилась (люблю рисовать), мне тогда было 18 лет. Я выгляжу молодо для своего возраста <...> Моя мама так смеялась. Но я была счастлива: это помогло справиться с беспокойством, так как я боюсь летать».