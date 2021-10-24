6 вещей, которые можно попросить на борту бесплатно

Стюардесса компании Emirates рассказала, какие вещи можно попросить у членов экипажа, чтобы сделать перелет максимально комфортным.
Сандра Джини Квон ведет несколько страниц, посвященных работе стюардессой. На ее аккаунт в TikTok @jeenie.weenie подписано 6,9 млн человек, на канал в YouTube — 2,3 млн, Instagram — 819 тысяч. Бортпроводница прославилась юмористическими скетчами, где показывает истории из жизни членов экипажа.
Подписчики часто просят Сандру поделиться секретами, которые недоступны обычным пассажирам. Недавно девушка рассказала о вещах, которые бортпроводники могут предоставить пассажирам бесплатно.
Итак, что же можно попросить у членов экипажа?
Сандра отметила, что не всегда на борту есть все вышеперечисленное, а члены экипажа могут не поделиться, если клиент грубит. Ключ к успеху — быть вежливым и не бояться попросить то, что правда нужно. Кроме того, стюардесса рассказывает конкретно про Emirates. Вероятней, эти предметы найдутся на борту других компаний, если вы летите многочасовым рейсом.
В комментариях к ролику на YouTube-Shorts пользователи поделились своими историями, как они получали что-то на борту бесплатно.
@Kal El: «Однажды я попросил дополнительный десерт. Для меня это было тяжело, так как всю жизнь я боролся с тревожностью. Я был так счастлив, что мне удалось спросить и получить [десерт]. У меня был отличный полет».
@Hannah Mary: «Я помню, как в Emirates подумали, что я ребенок 13-15 лет, и дали мне раскраску, ручки и буклет для поиска слов, которые должны меня развлекать во время полета из Таиланда в Абу-Даби. Я с радостью согласилась (люблю рисовать), мне тогда было 18 лет. Я выгляжу молодо для своего возраста <...> Моя мама так смеялась. Но я была счастлива: это помогло справиться с беспокойством, так как я боюсь летать».
@Alaa: «Честно говоря, авиакомпании Emirates — ЛУЧШИЕ, они предоставили нам наушники, одеяла, подушки, беруши и подарили моему 7-летнему брату детский пазл! А еще команда была ТАК хороша! Еда была ЛУЧШЕЙ, которую я когда-либо ел».
@Anonymous Child: «Я помню, когда мне было 9, я просто сидел ночью, откинувшись на сиденье <...> Я услышал, что кто-то приближается, инстинктивно закрыл глаза и сделал вид, что сплю. Это был член экипажа. Он увидел меня, отошел, вернулся с одеялом и накрыл им меня. Это было действительно мило!».