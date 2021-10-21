Зачем страховать багаж в путешествиях

Потеря или задержка багажа — ситуация, которая может произойти с каждым. По статистике, на каждую тысячу пассажиров приходится пять потерянных сумок. "Рамблер" подскажет, как уберечь свои вещи и возместить ущерб.

Дело в том, что не только потеря багажа может стать проблемой для туристов. Иногда багаж попадает в руки хозяина вовремя, но вещи в чемоданах страдают в ходе перевозки.

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Страхование багажа позволит получить компенсацию за утерю багажа, задержку его получения (более чем на шесть часов), а также за уничтожение багажа.

Даже опытные путешественники советуют оформлять страхование багажа, так как вероятность потери есть всегда. Да, авиакомпании несут ответственность за порчу или потерю багажа, но суммы компенсаций у них значительно ниже, чем у страховых.

При этом существуют понятные ситуации, когда лучше подстраховаться:

Вы планируете перелет с одной или несколькими пересадками. Во время пересадок чаще всего происходит путаница с багажом.

Если вы летите куда-то со спортивным снаряжением для подводного плавания или альпинизма, сноуборда. Это также могут быть лыжи или доска для серфинга. Обычно все это сдается в багаж и может потеряться.

Страхование багажа от потери позволяет рассчитывать на получение компенсации при задержке выдачи багажа на 6 часов и более.

хищение багажа;

преднамеренные действия третьих лиц;

повреждение багажа водой;

стихийные бедствия;

взрыв, пожар, удар молнии;

нарушения во время погрузки или разгрузки;

ненадлежащие условия хранения. Компенсация возможна при гибели или утере всего багажа. Для этого также есть свои причины:

Однако на ручную кладь страховка не распространяется. Также деньги не вернут за испорченные ценные бумаги, документы, драгоценные и полудрагоценные изделия, фото- и видеокамеры, произведения искусства, растения и прочее.

Если багаж был оформлен с нарушениями, изъят правоохранительными органами, пассажир нарушил условия оплаты или упаковки багажа или намерено нанес ему вред, деньги не будут возвращены.

В иных случаях, чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться на стойку Lost&Found с паспортом, авиабилетом и отрывным талоном багажной бирки, составить документ, подтверждающий гибель, порчу или задержку багажа. Написать заявление в авиакомпанию для получения компенсации — не позднее 24 часов с момента наступления страхового случая.