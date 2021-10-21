Тайна экипажа: какую воду используют для кофе в самолете

Люди просто обожают пить кофе в самолете, но не все знают, какую воду используют для его приготовления. Тайну экипажа раскрыла стюардесса по имени Бетти, известная в социальных сетях. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Пассажирские самолеты заправляют не только горючими материалами, но и водой, которую потом подают пассажирам и используют для гигиенических целей. По правилам, к качеству воды предъявляют высокие требования. Но сотрудники самолетов не советуют им доверять.

По правилам, раз в месяц вода должна проходить анализ на соответствие требованиям Международной Организации Здравоохранения и отечественным санитарным нормам. Помимо этого, перед заправкой она проходит хлорирование. Здесь важно дать воде настояться, чтобы процесс очистки прошел успешно.

Американская стюардесса Бетти объяснила, что вода, которую используют для приготовления кофе — это та же вода, которую используют для эксплуатации в самолете. Несмотря на то, что в самолетах постоянно проводятся тесты на безопасность, кишечные палочки то и дело дают о себе знать. Особенно это касается самолетов дальнего следования.

А в 2012 году Агентство по охране окружающей среды (EPA) обнаружило 12% положительно протестированных образцов на бактерии группы кишечной палочки в тестах качества воды на коммерческих авиалиниях.

Поэтому, по мнению стюардессы, лучше отказываться от кофе, чая и воды, которые предлагают сотрудники экипажа, и покупать с собой бутилированную воду.