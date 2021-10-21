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5 вещей, которые неприличны в Японии

Мария Иглина
1 час назад

Сморкаться, обниматься, заходить в дом в обуви — все это и не только считается неприличным на территории Японии. Читайте в материале "Рамблера", какие действия вгоняют японцев в краску.

5 вещей, которые неприличны в Японии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сморкаться

Для японцев верх неприличия совершать это действие в общественном месте. Если вы вдруг захотите сморкнуться, то для этого лучше найти уборную, где сможете спокойно это сделать.

Втыкать палочки в рис

Наверняка вы когда-нибудь так делали, однако в Японии таким образом "предлагают" еду покойникам. И с живыми так делать совершенно неприлично. Поэтому, если вы хотите положить палочки, то следует это сделать на края миски или специальную подставку.

Обниматься и целоваться

Любое проявление нежности, будто объятия или поцелуи в общественном месте, неприличны. Дело в том, что в такие моменты японцы чувствуют себя невероятно неловко. Поэтому, если хотите уединиться, то лучше это делать дома или в отеле.

Носить рюкзак в метро

Стоять с рюкзаком на спине в метро также неприлично, поскольку таким образом вы случайно можете задеть невысокого жителя Японии. В России, кстати, есть такое же правило вежливости. Также в общественном транспорте неприлично разговаривать по телефону.

Заходить в обуви в дом

Для японцев считается это знаком неуважения, даже если вы после снятия обуви случайно коснулись ногой пола на крыльце перед домом. Запомните, что ногу в носке необходимо ставить сразу внутрь помещения.

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