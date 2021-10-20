3 секрета, как отменить бронь на самолет и вернуть деньги

Вернуть деньги можно даже за невозвратный билет. Рассказываем, как это сделать для разных типов бронирования.

Отменить бронирование можно по личным причинам (добровольная отмена) или по причинам авиакомпании (вынужденная).

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Добровольная отмена — ваше личное решение, связанное с изменением планов. Например, вы хотите остаться в городе на неделю подольше. Если билет возвратный, вам вернут часть средств. Но если тариф невозвратный — не вернут ничего, кроме сервисного сбора. Форс-мажоры, вроде болезней или смерти, в личные причины не входят.

Вынужденная отмена — то, за что ответственна авиакомпания. Задержали или перенесли рейс, проблемы с оборудованием — в общем, все, на что вы не можете повлиять.

Сдать за 24 часа

Для возвратных и невозвратных билетов

Во многих компаниях действует правило 24 часов: в течение суток после бронирования можно все отменить и почти все вернуть деньги, кроме сервисного сбора. Правило действует даже для невозвратных билетов и часто спасает бедолаг, которые неверно указывают данные бронирования. Важно: отменить бронь можно не позднее 48 часов до вылета.

Взять больничный лист

Для возвратных и редко для невозвратных

В случае форс-мажоров можно вернуть деньги не только за забронированный билет, но и за билет на самолет, который уже улетел. Форс-мажоры — это болезнь пассажира и родственников, смерть родственников. Если вы, скажем, легли с гриппом, необходимо взять у врача справку, что вы не могли присутствовать на рейсе и не прибыли в аэропорт именно из-за недомогания.

Ждать до последней минуты

Для невозвратных

Если вы точно не полетите рейсом по личным причинам, и у вас невозвратный билет, то деньги не вернут. Получить хоть какую-то компенсацию все же можно. Подождите буквально до последних минут регистрации: рейс могут внезапно задержать или перенести. Вы можете использовать это как предлог для возвращения полной суммы билета.

Бонус: Не забывать про дополнительные сборы