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Топ-3 места, где лучше всего загадывать желания

Мария Иглина
2 часа назад

В мире существует множество мест, где регулярно тысячи людей загадывают свои самые заветные желания. "Рамблер" расскажет о некоторых локация, которые заставят вас поверить в чудеса.

Топ-3 места, где лучше всего загадывать желания
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Стена плача, Израиль

Это все, что осталось от древнего иерусалимского храма, который был разрушен несколько столетий назад. Ежегодно миллионы паломников и обычных туристов приезжают в это место, чтобы помолиться и загадать самое заветное желание. А для ее исполнения, по преданию, необходимо четко сформулировать чего вы хотите, написать это на бумаге, а затем спрятать в расщелины между камнями. При этом есть некоторые нюансы: не стоит просить о материальных вещах и важно приходить к Стене с чистыми намерениями.

Золотые Ворота, Россия

Каменная арка высотой в 15 метров расположена в небольшом курортном городке Коктебель. А название "Золотые Ворота" скала получила благодаря редкому желтому лишайнику, который покрывает ее поверхность и в солнечные дни отливает золотым оттенком. Некоторые уверяют, что такие врата являются входом в царство Аида, однако другие предпочитают верить другому преданию, где это место исполняет желания. Для того, чтобы желаемое осуществилось, необходимо проплыть под аркой и бросить монетку так, чтобы она ударилась о Золотые Ворота, и именно в момент звона необходимо загадывать.

Нулевой меридиан, Великобритания

Так называют воображаемую линию, которая соединяет два полюса планеты. А Королевская гринвичская обсерватория в Лондоне считается точкой отсчета географических долгот и часовых поясов. Многие уверены, что если встать над металлической полосой, обозначающей нулевой меридиан, можно загадать желание, которые обязательно сбудется. Некоторые для этого встают так, чтобы одна нога оказалась в западном, а другая в восточном полушарии, остальным же достаточно дотронуться до Гринвичского меридиана рукой.

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