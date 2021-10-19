Топ-3 места, где лучше всего загадывать желания

В мире существует множество мест, где регулярно тысячи людей загадывают свои самые заветные желания. "Рамблер" расскажет о некоторых локация, которые заставят вас поверить в чудеса.

Стена плача, Израиль

Это все, что осталось от древнего иерусалимского храма, который был разрушен несколько столетий назад. Ежегодно миллионы паломников и обычных туристов приезжают в это место, чтобы помолиться и загадать самое заветное желание. А для ее исполнения, по преданию, необходимо четко сформулировать чего вы хотите, написать это на бумаге, а затем спрятать в расщелины между камнями. При этом есть некоторые нюансы: не стоит просить о материальных вещах и важно приходить к Стене с чистыми намерениями.

Золотые Ворота, Россия

Каменная арка высотой в 15 метров расположена в небольшом курортном городке Коктебель. А название "Золотые Ворота" скала получила благодаря редкому желтому лишайнику, который покрывает ее поверхность и в солнечные дни отливает золотым оттенком. Некоторые уверяют, что такие врата являются входом в царство Аида, однако другие предпочитают верить другому преданию, где это место исполняет желания. Для того, чтобы желаемое осуществилось, необходимо проплыть под аркой и бросить монетку так, чтобы она ударилась о Золотые Ворота, и именно в момент звона необходимо загадывать.

Нулевой меридиан, Великобритания