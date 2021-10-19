Можно ли сэкономить, если полететь в Египет без туроператора

Возможно ли сделать поездку в Египет дешевле, если собрать ее самостоятельно. Об этом — в материале "Рамблера".

Турагенты жалуются на то, что Египет сильно завышает цены на перелет и проживание. Недельный тур в пятизвездочном отеле на курорте Шарм-эш-Шейх на двоих в среднем стоит 250 тысяч. После долгого перерыва цены на путешествия в эту страну оказались сильно завышены. Теперь Египет уже не может считаться курортом для экономных.

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Как правило, самостоятельная сборка тура может быть дешевле, чем его покупка у турагента. Поэтому у самостоятельных путешественников есть выход.

Цены у турагентов

Большинство турагентов действительно предлагают поездки, стоимостью 100-150 тысяч на неделю, но это касается отелей категории пять звезд, расположенных на самом берегу моря. При этом, можно найти и более бюджетные варианты, которые расположены чуть дальше от побережья.

У разных туроператоров цены на начало декабря варьируются от 50 и до бесконечности. Если рассматривать отели категории четыре или три звезды, то можно найти очень бюджетные варианты за 40 тысяч на двоих с включенным перелетом. Примечательно, что во многих отелях питание по системе "все включено" обойдется вам дешевле, чем "только завтраки". Это связано с особенностями сезона и загруженностью отеля на конкретные даты.

Также туроператоры предлагают гостям систему "Фортуна". Вы покупаете тур по самой выгодной цене, но не знаете, какой отель вам достанется. Указаны только его звездность и тип питания. В декабре цены на эту систему очень низкие и можно попасть в пятизвездочный отель за 40 тысяч рублей на двоих с включенным перелетом и питанием "полный пансион".

Ближе к новому году цены уже растут. Если вылетать 27 декабря и бронировать отель на семь дней, то за двоих вы заплатите чуть больше 90 тысяч рублей за пять звезд и все включено.

Низкая цена также обусловлена наличием ежедневных чартеров на курорты Египта. Были рассмотрены цены на отели и билеты на курорт Шарм-эш-Шейх, другой популярный город Хургада оказался дороже.

Цены на самостоятельное путешествие

Спланировать путешествие самостоятельно не так уж и сложно. Нужно найти билеты, отель, а также организовать трансфер до отеля. Рассмотрим начало и конец декабря, как это было в случае с турами.

Стоит отметить, что самостоятельно вы сможете забронировать только регулярные рейсы или лоукостеры. Чартерные рейсы полностью выкупаются турагентами. Поэтому существует вероятность того, что поездка будет немного дороже из-за перелета. Попробуем разобраться.

Самый дешевый прямой рейс на начало декабря обойдется вам в сумму от 50 тысяч рублей на двоих. В среднем подобные перелеты на эти даты стоят от 50 до 60 рублей. Полеты выполняют российские авиакомпании. Можно следить за динамикой цен и найти билеты подешевле или сместить поездку на пару дней.

С отелями ситуация сложнее. Различные агрегаторы не всегда предлагают самые дешевые варианты. Лучше всего будет, если вы подберете какой-то определенный отель и забронируете номер у них на сайте. В среднем цены на проживание составляют 40-50 тысяч с питанием по системе "Все включено". Однако можно найти пятизвездочные отели, проживание в которых обойдется вам в 30-40 тысяч.