Вирусы и тромбоз: чем опасны частые перелеты

Частые путешествия могут сказаться на иммунитете, слухе и психологическом состоянии. Подробнее — в материале ниже.

Путешествия на самолете — то, что восхищает в детстве и утомляет во взрослом возрасте. Несколько часов в неудобном кресле рядом с раздражающими соседями, грязные туалеты и невкусная еда — все это порядком надоедает.

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Могут ли частые перелеты сказаться не только на настроении, но и на здоровье? Врачи утверждают, что да. Особенно — если это перелеты на большие расстояния (2 часовых пояса и более) чаще одного раза в неделю.

Чем опасны частные перелеты?

Бессонница и депрессия

Из-за частых перелетов в разные часовые пояса нарушаются естественные циркадные ритмы. Исследование 2007 года, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, связывает смену часовых поясов со снижением когнитивных функций, расстройствами настроения и даже сердечными заболеваниями. Не говоря о том, что путешественники постоянно страдают от джетлага, или акклиматизации. Психологические симптомы состояния — раздражительность, сонливость, усталость.

Что делать: высыпаться перед перелетами и брать как минимум две недели отдыха без перелетов ежегодно, если вы путешествуете по работе.

Вирусы

Когда десятки людей сидят близко друг к другу, повышается шанс передачи вирусов — ОРВ, COVID-19, грипп, ветряная оспа и другие. Иммунитет от частых перелетов и недосыпов падает, а микробы на борту везде — от ручек туалетов до подлокотников.

Что делать: протирать поверхности антибактериальными салфетками, не трогать лицо и нос, почаще мыть руки.

Снижение слуха

Шум уровня выше 85 децибел вызывает необратимое нарушение слуха через несколько часов. Уровень шума в самолете составляет от 75 дБ в передней части и до 85 в задней части самолета. Для сравнения, уровень шума обычного разговора — 60 дБ, громкой музыки — 100 дБ.

Что делать: купить наушники с шумоподавлением и брать билеты в переднюю часть, подальше от двигателей.

Тромбоз глубоких вен

Также известный как «тромбоз путешественника» — опасное состояние, при котором сгусток крови перекрывает кровеносный сосуд и нарушает кровообращение. Пониженное давление в самолете способствует сгущению крови, а неудобные позы, в которых мы сидим в самолете, пережимают вены.