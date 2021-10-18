Что делать, если ограбили в поезде: инструкция

Во время железнодорожного путешествия легко стать жертвой вора или мошенника. Как себя вести в случае, если такая неприятность произошла, читайте в материале “Рамблера”.

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В путешествиях, расслабляясь, люди часто забывают о бдительности, а это увеличивает вероятность попасть в неприятную ситуацию. Но даже если вы стали жертвой вора, надо не паниковать, успокоиться и постараться максимально быстро решить проблему. А для этого необходимо знать, как правильно действовать. Что же делать, если вас ограбили в поезде?

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1. Сразу же, как только вы обнаружили пропажу, необходимо незамедлительно обратиться к проводнику. Даже если неприятность случилась ночью, ждать до утра нельзя, поскольку на счету буквально каждая минута. Проводник должен зафиксировать факт кражи и вызвать транспортную полицию.

Наряд прибудет на место происшествия сразу же или на ближайшей станции.

2. Пока ждете полицию, постарайтесь составить подробный список украденных вещей (если пропала не одна) и вспомнить, когда вы видели или пользовались этими вещами в последний раз и при каких обстоятельствах обнаружили пропажу. Эти сведения необходимо передать сотрудникам транспортной полиции, когда они прибудут, и указать в заявлении. Любая информация может помочь поймать вора.

3. Если вы подозреваете, что кражу мог совершить кто-то из ваших попутчиков, отбросьте стеснение и сообщите о своих подозрениях сотрудникам полиции. Они осмотрят вещи подозреваемого и либо подтвердят его виновность, либо опровергнут.

4. Если после вызова полицейских ваша сумка или кошелек будут найдены пустыми где-то в вагоне или в поезде, ни в коем случае не поднимайте их самостоятельно: на них могут остаться отпечатки пальцев мошенника. Предоставьте действовать специалистам.

5. При пропаже документов сотрудники правоохранительных органов должны выдать вам справку, подтверждающую факт кражи и удостоверяющую личность. С этой справкой после возвращения домой вы сможете оформить новый документ.

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