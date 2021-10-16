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Почему стюардессы красят губы красной помадой

Дарья Амосова
1 час назад

Макияж стюардесс всегда выглядит безупречно. Оказывается, яркий образ связан с безопасностью пассажиров.

Почему стюардессы красят губы красной помадой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Бывшая бортпроводница Хизер Пул @heatherpoole ведет блог, где рассказывает о жизни стюардессы и секретах работы экипажа самолета. Девушка поделилась, что бортпроводницы красят губы яркой красной помадой не просто так. По словам Хизер, пассажиры должны видеть губы бортпроводницы, которая читает инструкции во время чрезвычайной ситуации.

«Одна из моих одноклассниц спросила инструктора, почему мы должны использовать красную помаду. Он ответил: „Это чтобы пассажиры могли читать по вашим губам во время чрезвычайной ситуации“. Двадцать лет спустя я все еще не уверена, шутил он или нет».

Пул добавила, что и компании, и пассажиры любят, когда бортпроводницы носят полный и яркий макияж. Помимо помады, девушки используют на постоянной основе тон, румяна и тушь.

Стюардессы должны не только ярко краситься и укладывать волосы, но и соответствовать определенным требованиям внешности. Бортпроводницам не разрешено иметь видимые татуировки и яркие волосы. Важно, чтобы у девушки была приятная улыбка, рост — от 160 до 175 см, размер одежды — 46-54. Возраст бортпроводницы не всегда важен, но чаще на работу берут молодых. Наконец, бортпроводница должна обладать идеальным здоровьем.

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