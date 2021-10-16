Инструкция: как безопасно путешествовать автостопом

Telegram-канал Mash 11 октября опубликовал историю пары из Москвы, которая поехала автостопом в Крым, но попала в рабство в Дагестане. Путешественник Max Trawor рассказал "Рамблеру", как обезопасить себя в поездке с незнакомцами.

Не садиться ко всем подряд

Автостоп на самом деле — очень безопасный вид транспорта, особенно, если мы говорим о России. Необязательно садиться в машину к первому человеку, который вас подобрал. Не стоит думать, что вы этому человеку должны, это был его выбор вас подобрать.

При выборе водителя, к которому вы сядете, важно провести первичную оценку и понять, стоит с ним ехать или нет. Первые минуты нужно пообщаться с человеком: поговорить, спросить, кто он и куда едет. У меня были случаи, когда я путешествовал по России, и люди приглашали меня в гости и угощали.

Не брать много вещей

Берите с собой небольшую сумку или рюкзак, потому что вам нужно быстро сесть и быстро уехать. Лучше, чтобы у вас не было много вещей: это сэкономит время.

Носить с собой газовый баллончик

Еще один надежный способ себя обезопасить — газовый баллончик. Он относится к средствам гражданской обороны. Однако обязательно ознакомьтесь с законом, если планируете носить его с собой.

Вести себя так, будто денег нет

Водителю, с которым вы едете, лучше не говорить, что у вас с собой много денег или аппаратура. Лучше вести себя как можно проще, одеваться намного проще. Это не будет провоцировать окружающих вас людей.

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