5 полезных вещей, которые лучше взять в путешествие из дома

Чтобы понять, чего может не хватать даже в самом продуманном путешествии, можно использовать простой способ. Закройте глаза и представьте, что вы уже отправились в отпуск, начался первый день вашего путешествия. Что вы будете делать, с чего начнете, куда отправитесь, где будете есть и какие у вас запланированы маршруты для посещения? Представив все это, вы сможете понять, о каких вещах мы обычно не думаем, когда собираем чемодан, но они могут очень пригодиться в дороге. Некоторые из них — в подборке "Рамблера".

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1. Дождевик или зонт

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Дождливая погода может вносить корректировки в маршрут и доставлять неприятности. Одна из причин — туристы вечно забывают взять с собой дождевик или зонт. Конечно, в некоторых отелях есть возможность взять зонт на время прогулки из гостиницы, но такая опция есть не везде.

Лучший выход из положения — качественный дождевик, купить его лучше заранее, исходя из требований к плотности материала и телосложению. Иначе придется бегать по магазинам в поисках зачастую низкосортного товара по завышенной цене.

2. Соль и специи

Если вы отправляетесь в путешествие, в котором планируете готовить самостоятельно, но зачастую более логичным и экономным решением будет взять основные необходимые продукты для кухни с собой.

Безусловно, не хочется брать в багаж полный холодильник еды, но можно существенно облегчить себе жизнь, пересыпав в небольшую емкость немного соли и перца. Именно отсутствие этих продуктов зачастую сильно расстраивает самостоятельных путешественников. А вспомнить про них в магазине — это целое искусство, поэтому проще будет позаботиться об этом заранее.

3. Пищевая пленка и пакеты с замочками

Даже если вы не планируете что-то заворачивать в подобную упаковку, просто положите ее с собой. Вы похвалите себя за предусмотрительность, когда эти вещи вам пригодятся. А они понадобятся обязательно, будьте уверены, даже если сейчас вам так не кажется.

4. Мыло

Можно не брать с собой гели для душа и шампунь для волос, но вот мыло, лучше хозяйственное, возьмите обязательно. Не обязательно брать целый брусок, отрежьте ножом небольшую часть и заверните в фольгу.

5. Открывашка-штопор

Постарайтесь найти мультитул или, если такого под рукой не окажется, инструмент, который поможет справиться с бутылками вина и пива. Поверьте, вы не раз поблагодарите себя за предусмотрительность.