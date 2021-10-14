Почему на борту самолетов отсутствует желтый цвет

Позитивный и яркий солнечный оттенок на борту самолета влияет на пассажиров вовсе не так хорошо, как можно было бы подумать. О том, по какой причине в гражданской авиации, как правило, не используют желтые цвета, читайте в материале “Рамблера”.

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О том, что цвета играют в жизни человека определенную роль, известно давно. Различные оттенки способны влиять на поведение и настроение гораздо сильнее, чем можно было бы подумать. О психологическом влиянии цвета отлично знают маркетологи и психологи, помогающие в той или иной сфере и ситуации использовать нужные цветовые сочетания.

Так, например, вряд ли когда-нибудь вы совершите путешествие на самолете, салон которого будет ярко желтого цвета. Хотя казалось бы, этот оттенок несет лишь позитивную составляющую, улучшает настроение. Это действительно так. Но есть и обратная сторона медали: избыток желтого цвета чересчур сильно стимулирует мозг, “давит” на глаза и становится раздражителем. У человека, который провел много времени в окружении яркого солнечного оттенка, начинает болеть голова, быстро устают глаза, возникает чувство тревожности и раздражения. По этой причине дизайнеры пассажирских самолетов отказались от использования желтого цвета в салоне.

Также в гражданской авиации практически не используется черный цвет. Согласно исследованиям, он делает людей агрессивнее. Чтобы постараться свести возможность возникновения конфликтов и их остроту на борту самолетов к нулю, от черного цвета в оформлении салонов пассажирских лайнеров отказались.