Деньги на ветер: туристы рассказали об ошибках, которые дорого им обошлись

Бесполезные экскурсии, отказ от отельного питания, разрекламированные достопримечательности, которые в жизни выглядят гораздо менее эффектно — «Рамблер» выяснил, на что чаще всего жалуются путешественники. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Фото: Pixabay Pixabay

Отдых — это всегда лотерея даже при самом тщательном планировании. Иногда туристов вводят в заблуждение недобросовестные гиды, иногда отзывы создают ложное впечатление о месте. А в некоторых случаях путешественники сами делают неправильный выбор.

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Надежда Орлова опубликовала отзыв об отдыхе в отеле на первой линии в ОАЭ, который обошелся им в 73 тысячи рублей на двоих с завтраками и ужинами. За дополнительную оплату в 16 тысяч можно было получить и обеды, но супруги решили сэкономить и в итоге пожалели:

«Отель один в чистом поле, вокруг никого и ничего. Никаких магазинов, кафе и прочего, поэтому брать питание «завтрак и ужин» было глупостью... Удивило, что даже вода не бесплатная при HB, только одна бутылка 0,33 при заезде! Да и купаясь и плавая целый день, завтраком и ужином сыт не будешь: довольно часто мы обедали в ресторане по меню. Плюс небольшие перекусы: мороженое (вкусное, итальянское джелато, 1 шарик — 20 AED), напитки. В общем, переплатили мы точно в несколько раз больше, чем если бы взяли «все включено». Вино один бокал 40 AED, но бармен, видя наши удивленные лица, посоветовал купить бутылку в магазине на территории, за последним корпусом».

Не все комментаторы согласились с мнением Надежды.

Андрей Холкин: «На такси в гипермаркет «Лулу», 20 минут пешком — фруктовый рынок и кафешка, в соседнем отеле- винный магазин! Какой голод!?»

lady.lopatcko2016: «Какой бы не был крутой отель, мы с мужем всегда берем с собой палочку колбаски в вакуум-упаковке, пару баночек рыбных консервов, плюс бутылочку хорошего коньячку. Уже экономия».

Впрочем, гораздо больше огорчений туристам доставляют экскурсии. Порой в этом виноваты непрофессиональные гиды, порой — сотрудники самого места.

Мария в июле побывала в Воронцовском дворце, но даже безумно красивые виды не смогли скрасить недостатков экскурсии.

«Благоухающий парк, вид на море, водопады, пещеры, выше всяких похвал. Сам дворец красив, но экскурсия разочаровала. Купили билет, без него не попадёшь даже на территорию дворца. И началось: подождите здесь под деревом, подождите за дверью, наденьте маски (а заранее нельзя предупредить?), вместо гида - голос из колонок, про какой конкретно портрет или стул сказывает не понять. Мы засмотрелись на вид окна, вышли на балкон сделать фото, обратно нас не пустил хамоватый охранник. В итоге половину дворца мы не видели, ещё и грубости наслушались. Не повторяйте нашей ошибки, не ходите на экскурсию. Гуляйте бесплатно вокруг, два часа завораживающих видов вам обеспечено. Хочу добавить, что в стоимость экскурсии (400р с человека) можно было и включить хоть какую-то карту для ориентира на местности. Спасали карты гугл, но интернет не везде ловит. В общем, время потрачено с пользой, а деньги зря. Зато ларьки с водой и мороженым по 100р. на каждом шагу».

Посещение Ай-Петри тоже может расстроить, если не хватает времени.

Аннушка: «Наша большая ошибка — это посещение горы в экскурсии, а не самостоятельно. Было очень мало времени насладиться видом и сделать фото — около часа, где 15 минут на подъем, 20-25 минут на спуск. И всё. Немного разочаровалась не местом, а отсутствием времени. Если хотите нормально посмотреть, то приезжайте самостоятельно».

И даже великолепный Будапешт может не произвести должного впечатления, если гид плохо знает свою работу. Путешественники, побывавшие в столице Венгрии в сентябре, поделились своей оценкой.

Lopitec: «Было много избыточной информации, которая не имела отношения ни к Будапешту, ни к теме экскурсии. Из-за этого важная информация просто растворялась в общем потоке. Рекомендации гида по месту для обеда оказались не очень приемлемыми. Еда оказалась по местным меркам дорогой и невкусной. В течении следующих дней мы обедали в хороших ресторанах с приемлемыми ценами и отменным качеством. Кроме того, гид порекомендовала прокатиться на трамвае, посмотреть интересные места — это оказалось неудобно, абсолютно ничего не видно и реально выброшенные на билеты деньги и время. Конечно, после двух остановок мы вышли и отправились исследовать прекрасный Будапешт пешком. Гид рекомендовала нам обязательно посмотреть восточный вокзал. Когда после сорокаминутной прогулки пешком с детьми мы подошли к вокзалу, оказалось, что он на реставрации и полностью закрыт строительными лесами! Это непрофессионально со стороны гида — не знать об этом».

Юлия в июле 2021 года посетила Абхазию, но экскурсия по стране ее разочаровала.

«Приобрели экскурсию «Золотая Абхазия на комфортабельном минивене». Границу проходили в общей очереди, гид так и не присоединился, минивэн грязный (сидения грязные), водитель хамил в дороге, завозил в места, где разводили на деньги (винный погреб, абхазский чай — все отвратного качества; в программе экскурсии этого нет), на Рице высадил нашу группу, уехал в неизвестном направлении, а в назначенное время и место приехал с опозданием на полчаса по причине того, что уснул! Имейте в виду, что связи в этом районе нет, позвонить водителю, туроператору или друг другу не получится. Оплату за экскурсию собирал сам (несмотря на предоплату, внесённую на сайте, требовал полную сумму), поэтому сохраняйте фото чека об оплате, чтобы доказать, что вы заплатили.

Иногда неприятный сюрприз преподносит транспорт. Александр вместе с семьей побывал в Петергофе в мае этого года. Обратно они решили доехать «Метеором».

«Решили сделать себе и детям подарок и прокатиться от Петергофа с максимальным комфортом, взяли бизнес-класс, но не тут-то было! На улице было жарко +33, но видимо эти суда не ладят с кондиционированием! А организаторы не очень заморочились этим фактом! В результате наш круиз превратился в 35-минутный ад! Закрытая капсула без намёка на вентиляцию! Последние пять минут при швартовке на Неве это было нечто! Просто баня! Младший ребёнок едва не схватил тепловой удар, напитков холодных тоже не было! Вот такой вот бизнес-класс! Мы вышли мокрые и ватные! Так и не поняли, за что заплатили 5600 »

Алену разочаровал Серебряный пляж на Самуи в Таиланде.

«Начитавшись восхищенных отзывов, купила проживание в отеле в этой бухте. Это была огромная ошибка. Бухта нереально грязная, в море столько мусора и водорослей, что за две недели ни в штиль, ни когда волны полноценно купаться было невозможно. На берегу с каждого отеля из труб текут ручьи с водой. Что это за вода утверждать не берусь, но пейзаж они портят основательно. Народу очень много, как будто посетила Анапу из советского детства».