Орущий ребенок и грязь: за что могут снять с рейса

Если вы придете в самолет в грязной одежде или будете иметь лишний вес, вас могут снять с рейса. И деньги вам за билет не вернут. Эти и другие причины, по которым могут высадить перед взлетом, — в материале "Рамблера".

На самом деле правила авиакомпаний продуманы не только для безопасности пассажиров, но и комфорта. Поэтому некоторые причины касаются приемлемого вида и поведения.

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Неподходящая одежда

Многие авиакомпании в последнее время склонны к тому, чтобы ввести дресс-код на борту самолета среди пассажиров. Например компания Saudia, которая совершает международные авиаперевозки по всему миру, может снять с рейса мужчину в коротких шортах или женщину в обтягивающей одежде. В общем, запрещен тот вид, который противоречит корану. Правила распространяются как на женщин, так и на мужчин. запрещены рубашки с коротким рукавом и шорты.

Оскорбляющая одежда

Одежда может быть оскорбительной для других пассажиров. Авиакомпания American Airlines сняла с рейса женщину в футболке с надписью "Слава сатане!", объяснив, что надпись может оскорбить других пассажиров. Часто бывают инциденты, когда авиакомпания не разрешает находиться на борту человеку в одежде с нецензурной бранью. Поэтому прежде, чем выбирать одежду для полета, убедитесь, что она никого не оскорбит.

Неприятный запах

Если вы решите сесть в самолет сразу после тренировки, то велика вероятность того, что бортпроводники попросят вас уйти. Если на вас будет грязная и пачкающая одежда, то сотрудники авиакомпании сделают то же самое. Находиться в таком виде нельзя в любом общественном транспорте, хотя оттуда можно выйти или открыть там окно.

Из самолета выйти нельзя по понятным причинам, окно открыть тоже не получится, иначе произойдет разгерметизация.

Если перед вылетом пассажиры будут жаловаться на запах, то вас могут отсадить на дальние свободные места. Если же их нет, то бортпроводники могут попросить вас удалиться.

Шутки про терроризм

Раньше довольно часто в новостных лентах встречались сообщения о том, что самолет совершил посадку из-за шутки о бомбе. Такое происходило в 2018 году в Индонезии. Один из пассажиров самолета разозлился на бортпроводников и перед взлетом начал говорить о том, что на борту спрятана бомба. Стюардессы передали сообщение об этом пилоту, а другие пассажиры испугались объявления и начали выпрыгивать на крыло самолета.

В апреле 2021 года похожая ситуация произошла в Самаре. 18-летний мужчина планировал вылетать в Москву, но прямо перед взлетом начальник отменил его командировку. На вопрос стюардессы о том, почему парень выходит из самолета, он ответил, что борт заминирован. В итоге рейс задержали, но ничего не нашли.

В Швеции мужчину сняли с рейса из-за татуировки. На его руке был нарисован флаг, который напомнил бортпроводникам символ ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России).

Лишний вес

Авиакомпании не дискриминируют людей с лишним весом. Это касается безопасности каждого пассажира на борту. Многие люди сталкиваются с такой проблемой, что не помещаются в кресло или не могут застегнуть ремень безопасности. Во втором случае на борту многих компаний есть специальные расширители, но и с ними не всегда получается застегнуть ремень.

В 2010 году произошла показательная история с режиссером Кевином Смитом. Он собирался лететь в Калифрнию компанией Southwest Airlines, но его высадили из самолета. Все дело было в том, что он не смог опустить подлокотники. Смит оказался несогласен с позицией авиакомпании и устроил скандал. Он заявил, что подлокотник он опустил без проблем, а в салоне был другой полный мужчина, которому не сказали ни слова. Southwest Airlines предлагали режиссеру ваучер на 100 долларов, но он отказался. В итоге сайт перевозчика атаковали поклонники и им пришлось извиняться.

По правилам авиакомпаний, если пассажир не может застегнуть ремень или не помещается. кресло, он обязан выкупить для себя два места рядом. Если свободных кресел нет, то его просят покинуть самолет.

Кричащий ребенок

Такое действительно случается и пассажиров с капризным ребенком могут снять с рейса. Если малыш начал кричать до вылета самолета и его невозможно успокоить, то бортпроводники вправе попросить семью покинуть борт самолета. Деньги или ваучеры, как правило, в такой ситуации не предусмотрены.