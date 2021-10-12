6 советов, как не заразиться COVID-19 во время путешествия

Когда началась вся эта история с COVID-19, многие оказались не готовы к тому, какое влияние коронавирус окажет на планы путешествий. Но ведь COVID-19 — это лишь одна из многих неприятных болезней, которые могут застичь нас в поездке. Предлагаем вам несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы оставаться здоровыми во время следующего отпуска.

Узнайте, какие вакцины одобрены в той или иной стране

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Минздравы разных стран не могут пока договориться между собой и требуют от въезжающих быть вакцинированными определенными препаратами. С нашим «Спутником», например, пускают далеко не везде. Да и европейские вакцины, если честно, не дают 100-процентной гарантии: с некоторыми, сделанными в Австрии, возникают проблемы в соседней Италии.

Получается, что главное сегодня не открытое авиасообщение по какому-то направлению и даже не наличие действующей визы. Номер один — нужная «правильная» прививка, поставленная не менее двух недель назад.

Носите защитную маску

Даже если вы вакцинированы и хорошо себя чувствуете, вам все равно следует носить маску.

Во-первых, чтобы защитить себя от болезней. Еще раз повторим, что COVID-19 — не единственное, о чем нужно беспокоиться. Вокруг ходят и дышат сотни и тысячи людей, мало ли чем они «бессимптомно» болеют в данный момент. Пусть даже гриппом или обычной простудой.

Во-вторых. Штрафы за нарушение так называемого «масочного» режима за границей зашкаливают. На Кипре, например, появиться без маски в общественном месте стоит 500 евро. Вывод: нужно носить маску, даже если не очень верите в ее способности защищать и предотвращать.

Не игнорируйте первые симптомы

Если вам кажется, что «подхватили» COVID-19 во время путешествия, немедленно обратитесь в медицинское учреждение. Скорее всего, вам предложат пройти экспресс-тест, который быстро даст вам четкий ответ на вопрос, с чем вы столкнулись на самом деле.

Если что-то в организме пошло не так, кажется неправильным, необычным — даже незначительное недомогание — нужно как можно быстрее определить причину. Это намного лучше, чем игнорировать симптомы и надеяться на удачу. Ведь поступая так, вы подвергаете себя и окружающих большему риску.

Следите за режимом питания

Давайте посмотрим правде в глаза: во время путешествия легко плохо питаться, есть всякую вреднятину и запивать ее колой. Точно то же самое происходит и с алкоголем. Особенно когда его много. При недостатке влаги в рационе все эти излишества чреваты неприятностями.

Сделайте над собой усилие и минимизируйте вредные факторы, например, составьте «зеленый» и «красный» списки продуктов на то время, пока вы находитесь вдали от дома.

Не снижайте физических нагрузок

Обычно в поездке хочется покоя и расслабления. Но это не значит, что нужно на две недели отказаться от привычной нормы расхода калорий. Тогда вы будете чувствовать себя наилучшим образом. Да и выглядеть тоже.

При этом тренажерный зал и стадион на территории отеля вовсе необязательны.

Поговорите со своим врачом

У вас возникли опасения по поводу здоровья во время предстоящего путешествия? Если так, обязательно обратитесь за консультацией к своему лечащему врачу. Он ответит на ваши вопросы, даст несколько полезных советов и рекомендаций, расскажет о возможных рисках.