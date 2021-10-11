Что делать, если в отпуске пришлось брать больничный

Вы ушли в отпуск, но внезапно заболели. Неужели не получится отдохнуть из-за внезапного приступа простуды? Нет: по закону отпускные и больничные дни — это разное время. Рассказываем, что делать, чтобы законно и отдохнуть, и поболеть, и не подставить работодателя.

Сообщить работодателю

Необходимо устно или письменно сообщить начальнику о том, что вы болеете. Тот передаст информацию в отдел кадров и бухгалтеру. Продление отпуска происходит автоматически, на такой же срок, как и больничный, а потому на выплаты такая «чехарда» не влияет.

Решить, когда вы выходите на работу

Вы не хотите продлевать отпуск, но и терять законные дни отдыха из-за болезни тоже не желаете. Если работник вышел на службу в положенный день, то «неотгулянные» дни переносятся на будущее. В любом случае лучше предупредить работодателя. В этом случае выплаты отпускных пересчитываются.

Предоставить больничный лист

Сделать документ можно в лечебном учреждении: достаточно попросить врача или упомянуть в регистратуре. Помните, что больничный лист надо не только открыть, но и закрыть, то есть вылечиться.

Что делать, если болезнь застала вас на отдыхе

Отвечает Братухина Виктория, руководитель туристического агентства Guruturu.