Туроператор или авиакомпания обанкротились — что делать?

Вы купили билет на самолет или целый тур, но внезапно компания объявила о ликвидации. Обидно, что долгожданный отпуск оказался под угрозой — но можно ли вернуть все свои деньги? Читайте ниже в материале "Рамблера".
Бывает, что надежные компании закрываются из-за финансовых проблем и больше не могут исполнять обязательства. Иногда туристы попадаются на мошенников, которые сворачивают деятельность за пару дней и исчезают с деньгами. Как же себя обезопасить?
В данном процессе важно действовать активно, но основные процессы почти не зависят от вас. Холодная голова и ясный ум будут намного полезней.
Рассказывает Братухина Виктория, руководитель туристического агентства Guruturu:
"Если вы узнали о банкротстве туроператора до начала вашего путешествия, необходимо связаться с вашим турагентством и написать заявление на возврат денег. Есть вероятность, что ответа вы не получите. Тогда обращайтесь в страховую компанию: нужную можно найти в Едином реестре туроператоров. Приходите в компанию с документами по туру и заявлением".
Если обанкротилась авиакомпания, то вас вероятней всего вывезут: либо сама компания плановыми рейсами, либо компании-партнеры, либо конкуренты, выкупившие рейс.
Перевозчик укажет дату, до которой вас обязаны вывезти. Если вы не улетели, вам обязаны выплатить компенсацию, которая покроет стоимость нового билета.
Что делать, если новость о банкротстве застала вас уже в поездке? Во-первых, написать заявление на возврат средств. Во-вторых, сохранять чеки за отель, питание, перелет — все, что вам пришлось оплачивать самостоятельно. Документы нужны, чтобы в компании подсчитали размер страховой выплаты.
Если банкротство турагента застало вас посередине отдыха, обратитесь в ассоциацию "Турпомощь". Объединение организует эвакуационные рейсы, которые оплачиваются из резервных средств.
Когда выплаты не покрыли всех расходов, необходимо обращаться в суд со всеми вышеперечисленными документами. Ответчиком лучше указать страховую компанию: обанкротившийся туроператор вряд ли что-то скоро выплатит.