Туроператор или авиакомпания обанкротились — что делать?

Вы купили билет на самолет или целый тур, но внезапно компания объявила о ликвидации. Обидно, что долгожданный отпуск оказался под угрозой — но можно ли вернуть все свои деньги? Читайте ниже в материале "Рамблера".

Бывает, что надежные компании закрываются из-за финансовых проблем и больше не могут исполнять обязательства. Иногда туристы попадаются на мошенников, которые сворачивают деятельность за пару дней и исчезают с деньгами. Как же себя обезопасить?

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Не паниковать

В данном процессе важно действовать активно, но основные процессы почти не зависят от вас. Холодная голова и ясный ум будут намного полезней.

Связаться с представителями

Рассказывает Братухина Виктория, руководитель туристического агентства Guruturu:

"Если вы узнали о банкротстве туроператора до начала вашего путешествия, необходимо связаться с вашим турагентством и написать заявление на возврат денег. Есть вероятность, что ответа вы не получите. Тогда обращайтесь в страховую компанию: нужную можно найти в Едином реестре туроператоров. Приходите в компанию с документами по туру и заявлением".

Если обанкротилась авиакомпания, то вас вероятней всего вывезут: либо сама компания плановыми рейсами, либо компании-партнеры, либо конкуренты, выкупившие рейс.

Перевозчик укажет дату, до которой вас обязаны вывезти. Если вы не улетели, вам обязаны выплатить компенсацию, которая покроет стоимость нового билета.

Сохранять чеки

Что делать, если новость о банкротстве застала вас уже в поездке? Во-первых, написать заявление на возврат средств. Во-вторых, сохранять чеки за отель, питание, перелет — все, что вам пришлось оплачивать самостоятельно. Документы нужны, чтобы в компании подсчитали размер страховой выплаты.

Обратиться за профессиональной помощью

Если банкротство турагента застало вас посередине отдыха, обратитесь в ассоциацию "Турпомощь". Объединение организует эвакуационные рейсы, которые оплачиваются из резервных средств.

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