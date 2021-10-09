Вещи, которые легально можно забрать из отеля

Туристы просто обожают красть вещи из гостиниц, правда, закончиться это может полицией. "Рамблер" выяснил, что точно можно, а что нельзя забирать из отеля.

мыло, шампунь, кондиционер для волос, гель, зубные щетки;

маленький швейный набор;

набор для чистки обуви;

тапочки. Сотрудники отеля в курсе, что туристы часто хотят взять что-то с собой на память. Существует целый список предметов, забрав которые, вы облегчаете персоналу подготовку номера к новому постояльцу.

В целом, правило касается всех одноразовых предметов. Они предназначены лишь для одного человека и не будут использованы повторно.

Бывает, что в номерах можно обнаружить еду и разные мини-подарки от отеля, которые предоставляются на память. Это могут быть конфеты, цветы или блокнот.

А вот заварку, журналы, ключи и отельные таблички лучше оставить на месте. Если вы собираете что-то для коллекции, то лучше спросите на ресепшене, можно ли взять что-то с собой.

полотенца;

лампы и светильники;

столовая посуда и скатерти;

предметы интерьера (картины, вазы, статуэтки);

постельное белье, одеяла и подушки;

чайник или кофеварка;

утюг, фен, электробритва. Все остальное, что касается обустройства комнаты и необходимо для комфорта постояльцев, придется оставить.