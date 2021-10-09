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Вещи, которые легально можно забрать из отеля

Даша Краснова
2 часа назад

Туристы просто обожают красть вещи из гостиниц, правда, закончиться это может полицией. "Рамблер" выяснил, что точно можно, а что нельзя забирать из отеля.

Вещи, которые легально можно забрать из отеля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Сотрудники отеля в курсе, что туристы часто хотят взять что-то с собой на память. Существует целый список предметов, забрав которые, вы облегчаете персоналу подготовку номера к новому постояльцу.
  • мыло, шампунь, кондиционер для волос, гель, зубные щетки;
  • маленький швейный набор;
  • набор для чистки обуви;
  • тапочки.

В целом, правило касается всех одноразовых предметов. Они предназначены лишь для одного человека и не будут использованы повторно.

Бывает, что в номерах можно обнаружить еду и разные мини-подарки от отеля, которые предоставляются на память. Это могут быть конфеты, цветы или блокнот.

А вот заварку, журналы, ключи и отельные таблички лучше оставить на месте. Если вы собираете что-то для коллекции, то лучше спросите на ресепшене, можно ли взять что-то с собой.

Все остальное, что касается обустройства комнаты и необходимо для комфорта постояльцев, придется оставить.
  • полотенца;
  • лампы и светильники;
  • столовая посуда и скатерти;
  • предметы интерьера (картины, вазы, статуэтки);
  • постельное белье, одеяла и подушки;
  • чайник или кофеварка;
  • утюг, фен, электробритва.

Если человека поймают на воровстве, то администрации отеля придется вызвать полицию. Обычно такие инциденты заканчиваются штрафами.

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