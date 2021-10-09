Вещи, которые легально можно забрать из отеля

Туристы просто обожают красть вещи из гостиниц, правда, закончиться это может полицией. "Рамблер" выяснил, что точно можно, а что нельзя забирать из отеля.
В целом, правило касается всех одноразовых предметов. Они предназначены лишь для одного человека и не будут использованы повторно.
Бывает, что в номерах можно обнаружить еду и разные мини-подарки от отеля, которые предоставляются на память. Это могут быть конфеты, цветы или блокнот.
А вот заварку, журналы, ключи и отельные таблички лучше оставить на месте. Если вы собираете что-то для коллекции, то лучше спросите на ресепшене, можно ли взять что-то с собой.
Если человека поймают на воровстве, то администрации отеля придется вызвать полицию. Обычно такие инциденты заканчиваются штрафами.