Почему в поездах все окна со скругленными углами

Такой подход к дизайну окон в транспорте — вовсе не простая прихоть, прямые углы не делают по конкретным и весьма важным причинам. Читайте о них в материале “Рамблера”.

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В железнодорожном транспорте, собственно, как и в наземном общественном, окна, как правило, не имеют прямых углов. Такая же ситуация с самолетами и морскими судами, где конструкторы пошли еще дальше и создали иллюминаторы округлой формы. И дело тут вовсе не в любви дизайнеров к скругленным углам, а в элементарных законах физики.

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Если говорить о каких-то статичных конструкциях, например, жилых домах, то в данном случае форма окон и прямые углы здесь не являются проблемой. А вот в подвижных постройках это имеет большое значение. Любой прямой угол — это всегда место повышенного механического воздействия, которое в какой-то момент может стать причиной деформации всей конструкции. Во время движения поезд (автобус, самолет и т.п.) находится под постоянным воздействием динамических нагрузок. А поскольку прямые углы часто являются местом наивысшего напряжения, да еще и находятся в данном случае в потенциально уязвимом месте, которое нарушает жесткость всей конструкции (окно, иллюминатор), возникает опасность возникновения трещин и прочих поломок в корпусе транспорта.

В случае же скругленных углов есть возможность частично снизить уязвимость конструкции во время механического воздействия при постоянном и достаточно быстром движении. В данном случае нагрузка распределяется одинаково по всей кривой, а не концентрируется в одной точке (углу).

Отказ от прямых углов на окнах железнодорожного (и других видов) транспорта позволяет продлить сроки его эксплуатации и избежать неприятных поломок и несчастных случаев.

Кстати:

У первых пассажирских самолетов изначально были прямоугольные иллюминаторы. Из-за постоянного давления в фюзеляже появлялись трещины, которые становились причиной разгерметизации и разряжения воздуха в салоне самолета, лайнер начинал разрушаться. Стали случаться трагедии: лайнеры разбивались один за одним. Произошло довольно много катастроф, прежде, чем стало понятно, что именно приводит к такому печальному исходу. В дальнейшем конструкторы пришли к скругленной форме иллюминаторов, а затем этот "тренд" к округлости распространился и на общественный транспорт, в частности, на поезда.

От самолетов "в наследство" нам достались не только необычный дизайн окон, но и разработка высокоскоростных поездов, к которым мы уже успели привыкнуть. Во время Второй мировой войны японцы при нападении на американские корабли использовали специальные самолеты, способные пикировать с невероятно высокой скоростью и практически мгновенно поражать цель. Придумал такие самолеты-торпеды японский конструктор Мики Таданао. Однако из-за этих самолетов погибло много летчиков и изобретатель решил "переквалифицироваться" и сосредоточиться на конструировании других видов транспорта. В мирное время Таданао принимал участие в создании первых сверхскоростных пассажирских поездов, используя свои знания, которые уже применял ранее при конструировании высокоскоростных самолетов-торпед. Первый сверхскоростной поезд, созданный при участии японского конструктора, в 1963 году мог развивать скорость до 256 километров в час. Сегодня же никого не удивляют и более высокие скорости: современные высокоскоростные пассажирские поезда способны преодолевать за час расстояние более 600 километров.

Интересный факт: