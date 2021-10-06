Проблемы, с которыми постоянно сталкиваются путешественники

Опоздание на рейс и потеря документов входит в топ самых распространенных бед путешественников. Зачастую из-за своей невнимательности люди сталкиваются с проблемами, которых могли бы избежать. Но осведомлен, значит вооружен.

Документы, билеты, бумажник

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Всегда пишите список того, что необходимо взять с собой в дорогу. Это поможет успокоить внутреннюю тревожность и снизит вероятность забыть что-то дома. Деньги лучше хранить в разных местах, а на карте — на разных счетах. Если карта потеряется, у вас а) будут наличные, б) если кто-то начнет тратить деньги с вашей карты, то не потратит все. На прогулке в новой стране будьте внимательны, от вашего телефона и правда зависит очень многое. На всякий случай, лучше хранить в номере распечатку билетов и документов. Копия поможет восстановить их в консульстве.

"Гуляли с сыном в парке, кормили белок и потеряли телефон. А там все контакты, банковские приложения, еще куча всего. Я даже такси вызвать не могу, Uber-то тоже в телефоне. Короче, паника надвигается ... Но как говорится, "спокойно Ипполит", выдохнули, взяли себя в руки. Поняла, что телефон остался у раковины общественного туалета. Быстрым шагом вернулись на место потери. Телефона нет! Тут милая мадам спрашивает меня, не ищу ли я телефон, а затем протягивает мое сокровище. Я ее чуть не расцеловала", - рассказывает туристка на портале Яндекс. Дзен.

Отравление

Для начала важно сформировать туристическую аптечку, в которой будут лежать известные вам лекарства. Найти аналоги в другой стране, конечно, можно. Но привычнее пить свое. На самом отдыхе не стоит сразу экспериментировать с незнакомыми блюдами и лежать на солнце по 12 часов, дайте своему организму подготовиться.

Обратите внимание, что в некоторых странах запрещено пить воду из-под крана. Например, в Египте даже в чайник лучше заливать воду из бутылки. Также важно следить за количеством выпитого и не забывать мыть руки. Алкогольное отравление и ротавирусная инфекция — часто настигают туристов на отдыхе.

Пропажа багажа

Потеря вещей неприятная, но распространенная проблема. Чтобы избежать крупных потерь, кладите все ценные вещи в ручную кладь. Это касается электронных устройств с личной информацией, документы и драгоценности. Чаще всего багаж находит своего владельца, но кражи и поломки случаются. Помните, что багаж можно застраховать.

"Чтобы избежать абсолютного дискомфорта в чужой стране, я советую брать в ручную кладь немного белья и сменных вещей, включая теплые", - советует туристка.

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