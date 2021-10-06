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Как быстро и безошибочно определить, хорошо ли убрали ваш гостиничный номер

TURIZM.RU
1 час назад

Есть много способов убедиться в том, что клининговая служба отеля «не доработала», готовя номер для новых гостей.

Как быстро определить, хорошо ли убран гостиничный номер
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Если остался мусор в ведре — все просто, звоните на ресепшн. Пыль и чужие волосы под кроватью, пульт от телевизора в подозрительных пятнах, «нерасчесанный» ковер

Оказывается, есть еще один, более простой и быстрый тест на чистоту и правильность уборки.

Открыв дверь и зайдя в комнату, сразу проверьте электрический чайник или кофеварку — это сейчас стандартный предмет практически в каждом гостиничном номере — и сразу увидите, в каком он состоянии.

Поскольку в кофеварках и электрических чайниках постоянно находится вода или влага, они являются убежищем для бактерий, накипи и плесени. И если их регулярно не чистить специальными моющими средствами, внутренние стенки быстро становятся шершавыми, покрываются белым налетом и издают неприятные запахи, например, ржавчины.

Чайник — достаточно мелкий предмет и реально сложный для чистки, поэтому персонал зачастую «упускает» из вида. Обновит горничная комплект чайных пакетиков и стиков с сахаров, и все!

Итак, зайдя в номер, откройте крышку прибора. Если заметите внутри малейшие следы плесени или ржавчины, что на самом деле случается часто, смело просите новую комнату. Имеете на это полное право.

Ну а что касается диванов, не поленитесь постелить свежее полотенце, прежде чем садиться. Ведь не секрет, что некоторые гости в номерах обходятся без одежды.

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