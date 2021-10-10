Что будет с самолетом, если в него попадет молния

Один из главных страхов аэрофобов – попадание молнии в самолет. Многие уверены, что в таком случае авиалайнер сразу рухнет. «Рамблер» рассказывает, так ли это на самом деле.

Самолеты считаются одним из самых безопасных видов транспорта, но многие люди это отрицает. Согласно статистике, каждый пятый человек чувствует дискомфорт во время полета. 30% людей, находящихся в самолете, боятся летать. Опросы аэрофобов выяснили, что среди главных страхов – то, что в самолет может попасть молния. На самом деле, это совсем не опасно для авиалайнера.

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Люди забывают, что в самолете предусмотрены практически все сценарии, которые могут повлиять на его способность летать, удар молнии тоже отрабатывается экипажем и заложен в конструкцию самолета.

Пилоты рассказывают, что обычно молния попадает в нос самолета и выходит через хвост, проходя по корпусу. Из-за этого иногда может страдать обшивка.

«Молнии в самолет попадают очень и очень часто, но при этом ничего не происходит», - рассказал пилот Алексей Кочемасов. Он добавил, что на корпусе могут выгорать заклепки, но после приземления воздушного судна их заменяют на новые. По его словам, это занимает около пяти минут.

Бортпроводники тоже делятся экспертным мнением и говорят, что молния попадает в самолет примерно раз в год. Одна молния приходится на каждую тысячу часов полета. Об этом в TikTok рассказала стюардесса авиакомпании Emirates Airlines.

Девушка разобрала ситуацию, которая случилась в 1963 году с самолетом авиакомпании Pan American. Тогда в лайнер попала молния, в результате чего погибли 73 пассажира и восемь членов экипажа.

Стюардесса отметила, что с тех пор стандарты авиации изменились. Теперь самолеты проектируют так, чтобы могли удерживать удары молнии. Она попросила всех пассажиров на борту доверять авиакомпаниям и не ограничивать себя в путешествии из-за молнии.

«Если в следующий раз во время полета вы увидите молнию в небе, не волнуйтесь», - сообщила она.

Крис Хаммонд, член британского профсоюза пилотов гражданской авиации, объяснил, как работает защита самолета от молний.

«Дело в том, что оболочка, предохраняющая кабину и салон пассажирского самолета, устроена так, что проводит электричество, но не пропускает разряд к экипажу, пассажирам и электронике лайнера»

Он пояснил, что в оболочке самолета расположена специальная металлическая сетка, которая укрывает корпус лайнера как электропроводная марля.

Все, что внутри самолета, находится в клетке Фарадея. Эту технологию придумал английский физик и химик Майкл Фарадей. С помощью него он защищал аппаратуру от внешних электромагнитных полей. Клетка должна состоять из токопроводящего материала.

Иногда пассажиры могут ощущать тряску и звуки удара молнии об самолет. Это происходит из-за физического воздействия молнии на авиалайнер. В некоторых случаях удар молнии может сказаться на электричестве самолета, но все системы дублируются, поэтому даже если на судне не будет электричества, пилоты смогут его посадить.

Пилот-инструктор Дмитрий, рассказывает, почему молния иногда все же бывает опасна для самолетов.