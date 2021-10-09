Почему бизнес-класс в самолете дороже эконома в пять раз

Если смотреть цены на перелеты, то можно удивиться тому, насколько разная цена у перелетов эконом и бизнес класса. Разница в цене может достигать пяти или десяти раз. «Рамблер» рассказывает, почему так происходит и от чего зависит цена на билет в бизнес-класс.

Немного статистики

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Если верить агрегаторам авиабилетов, перелет из Москвы в Сочи на одного человека в бизнес-классе в одну сторону будет стоить от 2 до 5 тысяч в зависимости от авиакомпании и тарифа перевозок. Для сравнения – перелет в бизнес-классе на ту же дату от 27 до 72 тысяч рублей.

Можно посмотреть и перелеты за границу, но стоит помнить, что на ценообразование влияет и ситуация с международными перевозками. Для примера можно взять один из самых дорогих городов мира – Дубай. Самый дешевый билет в одну сторону из Москвы туда будет стоить 17 тысяч с багажом и пересадкой в Екатеринбурге. Бюджетный билет в бизнес-класс из Москвы в Дубай будет стоить почти в 10 раз дороже – 108 тысяч с багажом и без пересадок. И это вы полетите местным лоукостером, поэтому за дополнительные услуги придется доплачивать отдельно. Самый дорогой билет в бизнес-класс обойдется в 204 тысячи.

Можно взять более бюджетное направление, открытое для россиян, Кипр. Билет в эконом с багажом будет стоить 28 тысяч на одного в одну сторону. Билет в бизнес-класс уже намного дороже – 170 тысяч в одну сторону на одного человека.

В чем разница

У пассажиров бизнес-класса гораздо больше привилегий, и начинаются они уже в аэропорту. Если вы летите в экономе, то сидите в общем зале с другими пассажирами. У бизнес-класса отдельная стойка регистрации, на которую редко бывает очередь, а также отдельный зал ожидания. Там можно взять бесплатный набор еды и напитков, есть телевизоры, а в некоторых предусмотрены и душевые.

В экономе, как правило, пассажиру положено провозить одну единицу ручной клади и одну единицу багажа. Это тоже зависит от тарифа, есть и те, где возможно провозить только ручную кладь. Пассажиры бизнес-класса могут брать на самолет по два таких комплекта.

Комфорт – еще одна составляющая для пассажиров бизнес-класса. В этой части салона большие кресла, а также велико расстояние между ними, поэтому пассажиры могут спокойно откидывать спинку, не мешая никому.

У пассажиров бизнес-класса другое меню, а на рейсах некоторых авиакомпаний предусмотрен дорогой алкоголь. Подается все не в пластиковых стаканчиках, а в красивых бокалах и посуде.

Также после прилета, когда самолет открывает двери для выхода пассажиров, первыми всегда выходят те, кто приобрел билет в бизнес-класс, пока пассажиры из эконома встают со своих мест и ожидают в очереди.

О том, почему цены на перелеты в разные классы настолько сильно отличаются, рассказывает Шевцова Наталья Андреевна, генеральный директор федеральной сети туристических агентств «Хоттур»:

Сейчас тенденция На смену бизнес-классу приходит «премиальный эконом», который предполагает повышенный уровень сервиса при меньшей стоимости.

На рынке начали появляться дисконт-бизнес-классы — без возможности обмена или возврата билета, с меньшим количеством багажных мест, но со всеми остальными преимуществами, например у с7 есть гибкий бизнес класс

На формирование цен влияют такие параметры:

Базовая ставка

Налоги и сборы

Обслуживание аэропорта

Эксплуатационные затраты на самолет

Регистрация на рейс и пр. орг моменты

Авиакомпании используют сложные компьютерные системы для анализа спроса на разные классы обслуживания, направления и даты, чтобы манипулировать ценами.

Если спрос на конкретные рейсы высок, авиаперевозчик искусственно снижает количество доступных мест, или же просто отмечает их все как распроданные. Затем может за несколько дней до полета вбросить места обратно по более высокой цене. Спрос высокий – значит купят. Если спрос на рейс падает, авиаперевозчик незамедлительно открывает распроданные места, но дешевле. Цена низкая – пассажир найдется.

принцип всегда один – цена будет всегда расти при высоком спросе по мере того, как будут заканчиваться места по предыдущему, более низкому уровню тарифов. Обычно цены останавливаются всего за пару часов до вылета, когда уже нет смысла их менять. Это так называется сейчас живая цена. Чем ближе дата вылета, тем больше вероятность, что оставшиеся места будут в более дорогих классах обслуживания.