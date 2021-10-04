Почему так дорого? Из чего складываются цены на отдых

Путешествие — удовольствие недешевое, а в последнее время цены на путевки выросли еще сильнее. Почему сейчас отдыхать так дорого, и как строится ценообразование в туризме? Рассказывает "Рамблеру" тревел-эксперт, основатель агентства семейных путешествий Trinity Mom’s Travel и автор блога о путешествиях Людмила Чернавская.

Почему стало дороже?

Видео дня

Очевидно, что туристический бизнес сильнее всего пострадал в период закрытых границ. Сейчас путевок в целом очень мало. Под ограничения попали не только самолеты (рейсов стало в разы меньше), но и наземный транспорт, поезда и автобусы. Многие отели работают не в полной мере или вовсе закрылись, что оказалось не такой и редкостью в период пандемии. Туристические операторы не могут предложить путешественникам большой выбор направлений и курортов, поэтому сейчас путевки разлетаются, как горячие пирожки. Раньше можно было сэкономить с помощью чартерных рейсов, но их сейчас почти нет. Горящих туров тоже нет, потому что просто не остается невостребованных путевок. Этим летом было раскуплено все, что вообще предлагалось туроператорами. В этих условиях повышение цен легко объяснимо. Нам остается только принять тот факт, что дешевый отдых в ближайшее время невозможен.

Можно ли сэкономить в нынешней ситуации?

Однозначный ответ дать нельзя. Горящих туров ожидать сейчас бессмысленно, ведь такие предложения возникают лишь в том случае, когда предложение значительно превышает спрос, а сейчас ситуация обратная. Если вам обещают найти горящий тур за неделю, то внимательно отнеситесь ко всем деталям, велика вероятность, что это мошенники. Один из немногих доступных сегодня способов экономии — бронировать заранее. Можно рассмотреть варианты выбора путевки за полгода и даже больше.

Что делать, если хочешь в отпуск прямо сейчас?