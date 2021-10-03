Мифы о стюардессах, в которые все верят

Стюардессами становятся только девушки с модельной внешностью, а еще представительницы этой профессии медленно стареют и дольше живут. «Рамблер» решил разобраться с популярными заблуждениями о стюардессах.
Существует слух о том, что красота – это единственный критерий отбора в стюардессы. Как признаются девушки, которые работали в крупных авиакомпаниях, подобные заявления больше заблуждение, чем правда. Однако не все так просто: многие претендентки на должность в резюме действительно указывают модельное прошлое, а также свои параметры, так как искренне верят, что эти данные помогут им работать не только на внутренних, но и на международных рейсах. Еще один момент: мировые СМИ неоднократно писали, что, например, в Японии стать стюардессами в местных авиакомпаниях могут только девушки с идеальными параметрами тела, а также участницы конкурсов красоты и модели – все дело в том, что работодатели предъявляют к ним такие же строгие требования, как и к гейшам.
Подводим итоги: у всех авиакомпанией есть свои стандарты, которым они пытаются соответствовать, поэтому стюардессы модельной внешности имеют место быть в реальной жизни.
Существует также теория о том, что стюардессы медленно стареют и дольше живут, мол, недостаток кислорода на борту замедляет обменные процессы в организме. Слухи о «неувядающей красоте» подогревают и сами представительницы этой профессии, но, что стоит за этими громкими заявлениями? Никаких научных доказательств этим словам не существует, наоборот, некоторые специалисты утверждают, что стюардессы намного больше подвержены признакам старения. Все из-за регулярного изменения гравитационного давления, космической радиации и кислородного голодания. Также негативно на их здоровье и красоте сказываются недосып, смена часовых поясов, постоянная работа на ногах и порой непростое и достаточно стрессовое общение с пассажирами.