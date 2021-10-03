Мифы о стюардессах, в которые все верят

Существует слух о том, что красота – это единственный критерий отбора в стюардессы. Как признаются девушки, которые работали в крупных авиакомпаниях, подобные заявления больше заблуждение, чем правда. Однако не все так просто: многие претендентки на должность в резюме действительно указывают модельное прошлое, а также свои параметры, так как искренне верят, что эти данные помогут им работать не только на внутренних, но и на международных рейсах. Еще один момент: мировые СМИ неоднократно писали, что, например, в Японии стать стюардессами в местных авиакомпаниях могут только девушки с идеальными параметрами тела, а также участницы конкурсов красоты и модели – все дело в том, что работодатели предъявляют к ним такие же строгие требования, как и к гейшам.