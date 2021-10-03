Где стоит и не стоит менять валюту в отпуске

В идеале менять свои деньги до вылета за рубеж, но в предотпускной суете об этом многие забывают. Мы составили рейтинг и антирейтинг мест, где можно и нельзя менять валюту за границей.
Банк. Самый верный способ — получить деньги в обменной кассе. В банке низкая комиссия за обмен, вряд ли обманут, подсунув фальшивые деньги. При возникновении проблем можно подать жалобу прямо на месте. Обменные кассы есть не во всех отделениях: наличие можно уточнить в онлайн-карте или на сайте.
Банкомат. Снять деньги можно на родине и за границей: достаточно выбрать нужную валюту. За снятие денег берут комиссию, однако она минимальная у банков-партнеров. Для подобных операций выгодней иметь валютную карту или счет.
Обменник. Есть много скрытых нюансов. Выбирайте обменники с хорошими отзывами в интернете — не ведитесь на уличную рекламу. Внимательно пересчитывайте деньги, не отходя от кассы, проверяйте купюры на достоверность.
Онлайн. Данная подборка — про наличные деньги. Если вы всегда расплачиваетесь картой, заведите дополнительный валютный счет и поменяйте валюту внутри мобильного приложения.
Аэропорт. Купюры будут настоящими, а вот курс — ужасно высоким. Лучше расплатиться за такси или автобус картой, чем менять деньги с тридцатипроцентной комиссией.
Рынки, подворотни, магазины. Туристов обманывают и с курсом, и с валютой. Никогда не меняйте деньги с рук, особенно в стране, язык которой не знаете.