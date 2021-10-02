Ткань или пластик: какой лучше выбрать чемодан

Выбор багажа зависит от бюджета, частоты и цели поездок. Какие есть плюсы и минусы у пластиковых и тканевых чемоданов — в материале "Рамблера".

Пластиковый

Пластиковые чемоданы легко мыть. С них быстрее стирается пыль и удаляются другие виды загрязнений. Если пролить на такой чемодан кофе, или внезапно пойдет дождь по пути в аэропорт, его содержимое не пострадает. Кроме того, в чемодане из пластика безопаснее перевозить хрупкие предметы (например, понравившуюся вазу из отпуска), так как их не будет сдавливать багаж других пассажиров при перевозке. А вещи в таком виде будут меньше мяться, если правильно их сложить.

Однако у пластиковых чемоданов есть и минусы. На них часто появляются царапины, а при сильном ударе, например, если неаккуратные грузчики будут швырять багаж при погрузке и выгрузке на ленту, они могут даже треснуть и расколоться. Также такие чемоданы, как правило, больше весят за счет пластика.

Тканевый

В отличие от пластиковых чемоданов тканевые стоят дешевле, а их вес, соответственно, меньше. У них есть вместительные боковые карманы, куда можно положить что-то, что может понадобиться сразу по прилету. Например, шлепки или панаму. Тканевые чемоданы не расколются при неудачном броске, но могут треснуть по швам, если положить больше вещей, чем влезает. Среди минусов такого багажа — с него сложно удалять грязь и пыль. И не протрешь, и не постираешь, поэтому полученное пятно, останется на нем надолго, если вовремя не замыть или не сдать химчистку. Кроме того, в чемоданах из ткани выше вероятность, что что-нибудь разобьется. Например, бутылка французского вина.