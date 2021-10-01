Инструкция: что делать, если ваш чемодан потеряли

За потерянный багаж пассажир может получить компенсацию. Мы попросили эксперта, генерального директора федеральной сети туристических агентств "Хоттур" Наталью Шевцову составить инструкцию, как действовать, если вы прилетели, а ваши вещи — нет.
Если вы не обнаружили свой чемодан на ленте, не выходя из багажной зоны, найдите стойку Lost and Found. Если ее нет, подойдите к представителю авиакомпании или сотруднику аэропорта, который отвечает за багаж. Ваш чемодан сначала попробуют найти. Возможно, вам повезло и ваши вещи где-то в пределах аэропорта.
Если найти чемодан не получится, вам предложат заполнить акт PIR — Property Irregularity Report — о неприбытии багажа. Не уходите из зоны выдачи багажа, пока не заполните акт PIR. Иначе авиакомпания не будет нести ответственность за ваши вещи.
Акту PIR сразу присвоят номер и загрузят его в WorldTracer — международную систему отслеживания багажа. Теперь багаж будут автоматически искать по всем аэропортам, а вы сможете самостоятельно следить за перемещениями своих вещей.
Все, что от вас зависело, вы уже сделали. Теперь ждите, когда вам доставят найденный чемодан. Обычно авиакомпания привозит багаж по указанному вами адресу. Иногда владельца просят приехать в аэропорт и забрать находку самостоятельно. Если багаж не найден в течение 21 дня, он считается потерянным, и вы имеете право на компенсацию его стоимости.