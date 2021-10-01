Инструкция: что делать, если ваш чемодан потеряли

За потерянный багаж пассажир может получить компенсацию. Мы попросили эксперта, генерального директора федеральной сети туристических агентств "Хоттур" Наталью Шевцову составить инструкцию, как действовать, если вы прилетели, а ваши вещи — нет.

Подойти к стойке Lost and Found

Если вы не обнаружили свой чемодан на ленте, не выходя из багажной зоны, найдите стойку Lost and Found. Если ее нет, подойдите к представителю авиакомпании или сотруднику аэропорта, который отвечает за багаж. Ваш чемодан сначала попробуют найти. Возможно, вам повезло и ваши вещи где-то в пределах аэропорта.

Заполнить акт PIR

Если найти чемодан не получится, вам предложат заполнить акт PIR — Property Irregularity Report — о неприбытии багажа. Не уходите из зоны выдачи багажа, пока не заполните акт PIR. Иначе авиакомпания не будет нести ответственность за ваши вещи.

ваши данные;

рейс и номер багажной бирки;

описание багажа: форма, цвет, материал, есть ли карманы; молнии, замки, ручки, колесики, потертости, наклейки;

детальное описание содержимого;

контакты и адрес, куда доставить багаж. В акте PIR нужно указать:

Акту PIR сразу присвоят номер и загрузят его в WorldTracer — международную систему отслеживания багажа. Теперь багаж будут автоматически искать по всем аэропортам, а вы сможете самостоятельно следить за перемещениями своих вещей.

Ждать, пока чемодан найдут