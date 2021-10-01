Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
Пробки 7 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 78.41
Войти в почту

Инструкция: что делать, если ваш чемодан потеряли

За потерянный багаж пассажир может получить компенсацию. Мы попросили эксперта, генерального директора федеральной сети туристических агентств "Хоттур" Наталью Шевцову составить инструкцию, как действовать, если вы прилетели, а ваши вещи — нет.

Инструкция: что делать, если ваш чемодан потеряли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Подойти к стойке Lost and Found

Если вы не обнаружили свой чемодан на ленте, не выходя из багажной зоны, найдите стойку Lost and Found. Если ее нет, подойдите к представителю авиакомпании или сотруднику аэропорта, который отвечает за багаж. Ваш чемодан сначала попробуют найти. Возможно, вам повезло и ваши вещи где-то в пределах аэропорта.

Заполнить акт PIR

Если найти чемодан не получится, вам предложат заполнить акт PIR — Property Irregularity Report — о неприбытии багажа. Не уходите из зоны выдачи багажа, пока не заполните акт PIR. Иначе авиакомпания не будет нести ответственность за ваши вещи.

В акте PIR нужно указать:
  • ваши данные;
  • рейс и номер багажной бирки;
  • описание багажа: форма, цвет, материал, есть ли карманы; молнии, замки, ручки, колесики, потертости, наклейки;
  • детальное описание содержимого;
  • контакты и адрес, куда доставить багаж.

Акту PIR сразу присвоят номер и загрузят его в WorldTracer — международную систему отслеживания багажа. Теперь багаж будут автоматически искать по всем аэропортам, а вы сможете самостоятельно следить за перемещениями своих вещей.

Ждать, пока чемодан найдут

Все, что от вас зависело, вы уже сделали. Теперь ждите, когда вам доставят найденный чемодан. Обычно авиакомпания привозит багаж по указанному вами адресу. Иногда владельца просят приехать в аэропорт и забрать находку самостоятельно. Если багаж не найден в течение 21 дня, он считается потерянным, и вы имеете право на компенсацию его стоимости.

Лайфхаки,Наталья Шевцова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители