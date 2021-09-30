Новый год недорого: 3 идеи для поездок на зимние каникулы

Большинство россиян уже начали думать о том, где провести новогодние праздники, не потратив все сбережения. "Рамблер" предложит три выгодных варианта. Кстати, если забронировать поездку сейчас, то можно сэкономить на раннем бронировании.

Столица

Конечно, отметить новый год в Москве или Питере будет дороже, чем в своем родном городе. Но это точно будет дешевле, чем лететь за границу, а впечатлений хватит на весь год. Во-первых, Новый год останется традиционным, за окном будет зима, стол украсит оливье, а в отеле обязательно поставят елку. Во-вторых, в столицах празднуют всегда масштабно, много людей выходит на улицу после полночи, все гуляют и смотрят салют.

Бюджетная заграница

Не каждый захочет отмечать Новый год у моря в России, переносить зиму рядом с водой довольно трудно из-за повышенной влажности и сильного ветра. А вот за границей, например, в Турции россиян будет ждать бюджетное межсезонье, приятная погода, напоминающая осень и обилие солнечных дней.

Загородный отель