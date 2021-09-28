За сколько можно купить гражданство островных стран

Гражданство — привилегия, которая дается при рождении в стране. В некоторых странах его можно купить за инвестиции в местный бизнес или приобретение недвижимости. «Рамблер» рассказывает, в каких странах и за сколько «продается» гражданство.

Многие предприниматели стремятся получить дополнительное гражданство. Причин много — вести в стране бизнес, уменьшить выплату налогов, иметь запасной «аэродром» на случай, если на родине будет неспокойно.

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Одна из ключевых причин дополнительного паспорта для простых людей — возможность путешествовать без виз. Так, граждане стран Карибского бассейна имеют безвизовый въезд в 150 стран, включая государства в Европе, Америке и Африке. Также для них действует упрощенная программа оформления долгосрочных виз в США и Канаду. Да и жить на островах здорово: белоснежные пляжи, рядом море или океан, много свежих фруктов и овощей.

В 2020 году страны Карибского бассейна начали понижать цены на гражданство. Пандемия коронавируса сильно ударила по туризму островных государств, и они привлекают людей скидками на паспорта.

Мальта

Минимальная сумма прямых инвестиций — 600 000 евро. Гражданин оформляет вид на жительство, а спустя 1 или 3 года может подавать на гражданство, сдав тест на знание языка и культуры. Кроме того, необходимо арендовать или купить имущество на сумму 700 000 евро. У строгой программы отбора есть преимущество — будущим гражданам необязательно жить на острове, чтобы получить паспорт.

Доминика

Минимальная сумма инвестиций — $100 000 в правительственный фонд или $200 000 в местную недвижимость. Гражданство Доминики (не путать с Доминиканой) считается самым доступным, дается на всю жизнь и передается по наследству. Члены семьи инвестора также получают гражданство.

Гренада

Минимальная сумма инвестиций — $150 000. Можно претендовать на гражданство, купив недвижимость на $220 000. Семья инвестора (включая братьев и сестер) также получают паспорта, а приезжать на остров не надо ни на одном этапе программы. Знание языка или истории страны также не требуется.

Антигуа и Барбуда

Претендент на гражданство инвестирует $100 000 по своему усмотрению: в государственный фонд, в фонд местного университета, покупает недвижимость или вкладывается в местный бизнес.

Сент-Китс и Невис

До пандемии стоимость участия в программе была $195 000. С 2020 года государство предлагает паспорта для семьи из четырех человек в обмен на инвестиции в местный фонд устойчивого развития суммой $150 000.

До 2020 года одной из самых популярных стран для получения гражданства был Кипр, однако республика приостановила выдачу паспортов за инвестиции. Согласно расследованию катарского телеканала «Аль-Джазир», «золотые паспорта» выдавали по блату, а в схемах получения были задействованы политики.