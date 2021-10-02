Как шейный платок помогает стюардессам при ЧП

Незаменимый атрибут формы стюардессы — шейный платок, на самом деле не просто аксессуар и часть формы бортпроводниц. Он помогает при ЧП, а как именно — расскажет "Рамблер".
Стюардессы кажутся пассажирам украшением воздушного судна, ведь эти девушки невероятно красивые и отважные. Они отвечают за безопасность пассажиров и в некоторых случаях даже могут спасти жизнь.
Каждый элемент одежды бортпроводника продуман до деталей, и все они не просто так расположены на своем месте. Вся униформа продумана до мелочей. Она должна быть не только практичной, но и элегантной, ведь стюардесса представляет собой лицо авиакомпании.
Вы наверняка замечали, что у большинства стюардесс есть шейный платок. У бортпроводников он спрятан в карман рубашек или жилетов.
Стюардессы отвечают, что шарф действительно нужен для красоты, яркой детали в образе и как отличительный признак. С помощью яркого шарфа можно распознать стюардессу в толпе в аэропорте или в самолете, если начнется ЧП и давка.
Этот отличительный яркий признак помогает и в других чрезвычайных ситуациях. Например, если самолет потеряется в воде или разобьется, то с помощью яркого платка спасатели смогут увидеть стюардессу. Так они привлекают внимание.
Шейный платок всегда находится под рукой и поможет в другой чрезвычайной ситуации, например при задымлении. Его можно использовать как маску на нос и рот, чтобы дольше оставаться в сознании. Так стюардесса сможет помочь другим пассажирам, оказавшимся в беде.