Как шейный платок помогает стюардессам при ЧП

Незаменимый атрибут формы стюардессы — шейный платок, на самом деле не просто аксессуар и часть формы бортпроводниц. Он помогает при ЧП, а как именно — расскажет "Рамблер".

Стюардессы кажутся пассажирам украшением воздушного судна, ведь эти девушки невероятно красивые и отважные. Они отвечают за безопасность пассажиров и в некоторых случаях даже могут спасти жизнь.

Каждый элемент одежды бортпроводника продуман до деталей, и все они не просто так расположены на своем месте. Вся униформа продумана до мелочей. Она должна быть не только практичной, но и элегантной, ведь стюардесса представляет собой лицо авиакомпании.

Вы наверняка замечали, что у большинства стюардесс есть шейный платок. У бортпроводников он спрятан в карман рубашек или жилетов.

Стюардессы отвечают, что шарф действительно нужен для красоты, яркой детали в образе и как отличительный признак. С помощью яркого шарфа можно распознать стюардессу в толпе в аэропорте или в самолете, если начнется ЧП и давка.

Этот отличительный яркий признак помогает и в других чрезвычайных ситуациях. Например, если самолет потеряется в воде или разобьется, то с помощью яркого платка спасатели смогут увидеть стюардессу. Так они привлекают внимание.