Как не попасться на мошенников при бронировании отпуска

Число людей, обманутых турфирмами, ежедневно растет. Несуществующие адреса офисов, отсутствие обратных билетов и полностью аннулированный тур без возврата денег — вот, с чем приходится сталкиваться людям при бронировании тура. "Рамблер" рассказывает о ситуациях, в которые попадали люди, и дает советы о том, как избежать мошенников, если вы планируете путешествие.

Во многих социальных сетях есть группы, где туристы делятся фотографиями и личной информацией турагентов, которые занимаются мошенническими схемами. Самым безобидным оказалась ситуация, когда человек платит деньги, но ему не подтверждают тур и не возвращают оплату.

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"Заманивают низкими ценами, но в итоге вы не увидите ни туров, ни денег", "Мои дальнейшие сообщения в турагентство с просьбой вернуть деньги наглым образом игнорировались, и как выяснилось на днях, турагентство прекратило работу, в офисе никто не появляется", "После 100% оплаты ваучер я так и не получила, дали несуществующий адрес офиса", "Берет предоплату от бронирования, деньги не возвращает", — жалуются несостоявшиеся туристы на турагентов.

При этом, есть и другие истории. Оператор просто оставляет путешественников в другой стране без обратного билета.

"Сейчас сидим в Египте без обратных билетов от этого турагента. Хотим получить консультацию"

Некоторые сайты маскируются под популярные сервисы по бронированию билетов и отелей. В итоге люди оплачивают отпуск, но деньги поступают мошенникам.

О том, как не попасться на мошенников при бронировании путевки, и на что обратить внимание, рассказывает тревел-эксперт, автор блога о путешествиях, Людмила Чернавская.

Проверяйте компетентность турагента

Прежде разберемся в понятиях туроператор и турагент. Туроператор — это компания, которая подготавливает турпакеты, а турагент — продает эти туры. Проверить, с настоящим ли туроператором вы имеете дело, можно в реестре Ростуризма. Обязательного к вступлению реестра турагентств в России на сегодня нет, но есть добровольный реестр Ассоциации Турпомощь. Нахождение агентства в нем не дает никаких обязательных гарантий, но может быть показателем того, что перед вам все-таки не фирма-однодневка, а компания, для которой важна ее репутация. Но скорее всего проверять добросовестность агента придется самостоятельно: ИНН, реальные отзывы, страницы в соцсетях. По разговору с сотрудником можно понять, разбирается ли он в турах, в особенностях стран: настоящий турагент расскажет вам все детально, подберет тур индивидуально под вас и будет помогать до конца поездки. Если же сотрудник ничего не рассказывает и не обладает достаточной информацией, а офис выглядит как кладовка — перед вами, очевидно, мошенник. Также в настоящем турагентстве вам обязательно должны дать договор на оказание туристических услуг и чек об оплате: без этих документов поездка может считаться недействительной.

Проверяйте подлинность сайтов с билетами

Если же вы решили организовывать путешествие самостоятельно, то стоит быть осторожными с онлайн–мошенниками. При покупке авиа- или железнодорожных билетов на сайтах, обращайте внимание на их название, внешний вид и домен: многие мошенники создают фишинговые сайты, которые в точности повторяют их оригиналы. Покупая билеты на таких страницах, даже самые опытные туристы могут остаться без денег и личных данных.

Бронируйте отель, убедившись в его существовании

К бронированию отеля важно относиться с особым вниманием. Проверяйте реальное существование отеля на картах: даже на таких надежных сайтах, как Booking, промышляют мошенники, которые выставляют фейковые фотографии. В ином случае вы можете вовсе оказаться без жилья по приезде в другую страну или город.

Существует и другая схема мошенничества с использованием фишингового сайта: после бронирования отеля вам в мессенджере приходит ссылка на повторное подтверждение брони. Она точно копирует реальную страницу отеля, но отличается доменом. На этой странице вас снова просят ввести данные карты, через которую как раз и списывают деньги. Важно помнить, что на таких сайтах, как Booking и Airbnb, все подтверждения бронирования проходят через почту.

Покупайте туры в турагентствах

В Интернете вы также можете самостоятельно купить туры на сайте туроператоров. Но помните о фишинговых сайтах: суммы турпакетов высоки, а вернуть деньги у мошенников будет нереально. Поэтому советуем вам оплачивать отдых не онлайн, а в проверенном турагентстве: дополнительные деньги за консультации и сопровождение они не берут, зато вы точно будете знать, что ваш отдых состоится.

Не ведитесь на большие скидки