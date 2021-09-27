Зачем платить две тысячи рублей за поход в лес

Необязательно уезжать в другие страны, чтобы отдохнуть от городской суеты, сделать это можно и в ближайшем лесу. Главное вооружиться тремя тысячами рублей и использовать их с умом. «Рамблер» расскажет несколько секретов.

Согревающие стельки

кадр из магазина

Обычно проблемы в лесу начинаются в тот момент, когда у кого-то из компании начинают мерзнуть ноги. Поэтому лучше сразу же запастись согревающими стельками, которые могут поддерживать тепло до восьми часов. Этот простой лайфхак работает и осенью, и зимой.

Пакет для еды

кадр из магазина

Следующая напасть путешественников — голод. Подготовьтесь заранее и возьмите с собой несколько пакетов со снеками. Где-то будут лежать бутерброды для полноценного обеда, где-то — орешки, фрукты или овощи в зависимости от сезона. Зачастую в лесу нет кафе, зато свежий воздух прекрасно влияет на аппетит.

Термос

кадр из магазина

Что может быть лучше горячего чая или кофе в лесу? Однако знают лишь те путешественники, у которых есть термос в наличии. В целом, термос важен не только для того, чтобы провести время со вкусом, но и согреться. К тому же, если вы все-таки взяли с собой еду, то лучше не есть ее всухомятку.

Сидение

кадр из магазина

Дождливая осень не должна стать преградой для полноценного отдыха. Если вы хотите отдохнуть лежа, помните о существовании непромокаемых походных пледов, которые не пропускают холод. Они легкие и компактные, поэтому прежде, чем отправиться в путь, изучите ассортимент туристического магазина. Для кратковременных прогулок будет достаточно специальных сидений. Все-таки никому не хочется вернуться домой с простудой.

Дождевик

кадр из магазина