Тайны РЖД: как купить билет со скидкой 30%

В РЖД существуют акции, которые могут снизить стоимость билета до 30%. Каждый турист хотя бы раз попадал в ситуацию, когда стоимость билетов "бьет" по кошельку. Особенно это касается мест повышенного комфорта. "Рамблер" расскажет о полезной акции, которая поможет сохранить деньги.

До 28 февраля 2022 года действует расширенный тарифный план «День рождения». В рамках акции пассажир может приобрести билеты со скидкой 10% в вагон любого типа (люкс, СВ, купе, плацкарт и вагоны с местами для сидения) любого поезда.

Важно купить билеты за неделю до или после его дня рождения, а также непосредственно в праздничную для него дату. Таким образом, праздничная поездка будет еще и отличным способом сэкономить.

При этом акцией может воспользоваться не только сам именинник, но и три попутчика при единовременном оформлении проездных документов в тот же вагон. Но с другими акциями скидка не суммируется.

Акция работает при покупке онлайн и офлайн билетов, однако не все проводники знают о ней, поэтому могут задать вам вопрос о билете на входе в вагон.