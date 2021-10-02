Как выкупить целое купе по цене нижних мест: лайфхак

Есть способ заплатить за целое купе как за два нижних места. От том, как это сделать, читайте в материале "Рамблера".

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Для большинства семей путешествие полным составом становится весьма ощутимым ударом по бюджету. Чтобы немного сэкономить, часто родители с детьми покупают билеты лишь себе, оставляя малышей “без места”. Вряд ли ночь на довольно узкой полке вдвоем с ребенком можно назвать комфортной, кроме того, придется еще и мириться с присутствием двух незнакомых попутчиков.

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На самом деле от удобств в поездке отказываться не обязательно, можно вполне легально выкупить целое купе, при этом неплохо сэкономив.

Для этого не стоит отказываться от детских мест. Правда, с одной оговоркой: надо знать, как правильно их оформлять.

Дети до 5 лет на поезде могут ехать бесплатно без места, но это не значит, что родители не могут приобрести для них билет и занять любую полку. В этом случае проездной документ приобретается по льготному тарифу (как на ребенка от 5 до 10 лет, со скидкой от 35 до 60%). И вот это как раз очень удобно.

Для того, чтобы выкупить купе полностью с хорошей скидкой, необходимо приобрести детские билеты именно на нижние места. Известно, что стоимость верхней и нижней полок различаются, причем иногда весьма существенно. Покупая билеты детям на нижние полки, вы оплачиваете их по льготному тарифу, следовательно, экономите.

Например, в фирменном скором поезде, следующем по маршруту Москва-Адлер стоимость нижней полки в купе составляет 7153 рубля, верхнее место можно приобрести за 4384 рубля (цены указаны по состоянию на сентябрь 2021 года, прим. ред.). Покупая детские билеты на нижние полки, вы приобретаете их с 50% скидкой, т.е. за 3576,5 рублей каждый. Нижние места оказываются в данном случае даже дешевле верхних. Более того, с помощью нехитрых подсчетов можно понять, что вы выкупаете целое купе практически по цене двух нижних мест (сумма билетов со скидками для детей равна 15920 рублей, полная стоимость двух нижних мест — 14306 рублей).