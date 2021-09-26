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4 способа сэкономить на еде в отпуске

Мария Иглина
1 час назад

Во многих ресторанах ужин на двоих обойдется не менее чем в 3000 рублей, а если питаться в подобных заведениях по несколько раз за день, то за отпуск вы скорее всего потратите гораздо больше, чем на авиабилеты и съем жилья. "Рамблер" расскажет о нескольких лайфхаках, которые помогут сэкономить на еде в путешествии.

4 способа сэкономить на еде в отпуске
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Все свое ношу с собой

Если вы собираетесь выйти из номера на прогулку, экскурсию и куда-либо еще, то обязательно берите с собой бутылку воды и какой-нибудь перекус, например, печенье, бутерброды, орехи и прочее. Таким образом, вы избавите себя от необходимости останавливаться в местных дорогостоящих кафе и ресторанах.

Продуктовые магазины

Если вы хотите сэкономить на еде, то лучше арендуйте апартаменты с кухней. Вы сможете приобрести продукты и приготовить себе еду, что не позволит потратиться на те же блюда в заведениях. Перед походом в магазин также следует изучить, в каких супермаркетах или рынках цены на продукты ниже, чем в других.

Кафе и рестораны

Если вы все же хотите посетить местные рестораны или кафе, то старайтесь избегать те места, где достаточно большое скопление туристов. Обратите внимание на те заведения, в которые ходят местные. Чаще всего в таких местах цены значительно ниже, а еда вкуснее. Самые дорогие кафе и рестораны обычно находятся в прибрежных зонах и возле популярных среди туристов достопримечательностей.

План расходов

Также вы можете составить некий план расходов на свое путешествие. Для этого рассчитайте оптимальную сумму, больше которой вы не хотите тратить в день на то или иное, будь то кафе или развлечения. А в один из дней отпуска вы можете устроить пир, а именно отправиться в роскошный ресторан благодаря сэкономленным в прошлые дни деньгам.

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