Хитрости туристов: как выкупить купе со скидкой от 30 до 60%

У пассажиров, которые путешествуют часто, есть свои хитрости, как сэкономить на билетах. "Рамблер" выяснил один из них.

Для начала стоит отметить, что если вы выкупаете купе полностью, РЖД итак начисляет скидку. Но есть способ, который может значительно ее увеличить. Информация об этом появилась в "Тревел-блоге Дмитрия Кустарниченко" во Вконтакте.

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Обычно стоимость билета на на нижнюю полу на 20-40% дороже верхней. А для детей до 10 лет действует скидка 65% от стоимости билета. Логично покупать ребенку "дорогое" нижнее место, а взрослому верхнее, но и это еще не все. Даже если у вас нет детей, вы все равно можете воспользоваться этим методом.

"При покупке нескольких билетов одной транзакцией нельзя выбрать место для каждого пассажира. При этом система выдает места по порядку: нижнее-верхнее-нижнее-верхнее. Чтобы избежать дополнительных расходов, вводить данные пассажиров следует таким образом: ребенок-взрослый-ребенок-взрослый. Номер свидетельства о рождении имеет следующий формат: I-АА 123456, где I буква постоянная, а АА могут быть любыми буквами русского алфавита, его необходимо придумать", - пишет автор паблика.

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