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Хитрости туристов: как выкупить купе со скидкой от 30 до 60%

Даша Краснова
2 часа назад

У пассажиров, которые путешествуют часто, есть свои хитрости, как сэкономить на билетах. "Рамблер" выяснил один из них.

Хитрости туристов: как выкупить купе со скидкой от 30 до 60%
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для начала стоит отметить, что если вы выкупаете купе полностью, РЖД итак начисляет скидку. Но есть способ, который может значительно ее увеличить. Информация об этом появилась в "Тревел-блоге Дмитрия Кустарниченко" во Вконтакте.

кадр из социальных сетей

Обычно стоимость билета на на нижнюю полу на 20-40% дороже верхней. А для детей до 10 лет действует скидка 65% от стоимости билета. Логично покупать ребенку "дорогое" нижнее место, а взрослому верхнее, но и это еще не все. Даже если у вас нет детей, вы все равно можете воспользоваться этим методом.

"При покупке нескольких билетов одной транзакцией нельзя выбрать место для каждого пассажира. При этом система выдает места по порядку: нижнее-верхнее-нижнее-верхнее. Чтобы избежать дополнительных расходов, вводить данные пассажиров следует таким образом: ребенок-взрослый-ребенок-взрослый. Номер свидетельства о рождении имеет следующий формат: I-АА 123456, где I буква постоянная, а АА могут быть любыми буквами русского алфавита, его необходимо придумать", - пишет автор паблика.

кадр из социальных сетей

По данным ОАО "РЖД" ФПДОП-03/347 от 06.03.08, пассажир, который приобрел билет, имеет право сесть на поезд на любой станции следования поезда начиная с той, с которой билет куплен. Это значит, что билеты не могут быть аннулированы и проданы другим туристам. А пассажиры могут получить доступ к полноценному купе со скидкой.

Лайфхаки,РЖД,
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