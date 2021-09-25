Как купить дешевые билеты на самолет и сэкономить до 70%

Цены на авиабилеты нередко кусаются, но бывалые путешественники знают, как сэкономить. "Рамблер" поделится советами, как спланировать поездку и подобрать бюджетные билеты на самолет.

Изучите разные точки прибытия

Прилететь в столицу всегда дороже, чем прилететь в соседний крупный город. При этом в Европе города находятся достаточно близко друг к другу, поэтому билет на автобус и потраченные пара часов дороги будет вынести куда легче, чем боль за переплату. Условно, долететь до хорватского Загреба будет примерно на десять тысяч дороже, чем до курортного города Пула.

Выберете "неудобный" день

По понедельникам люди чаще всего вылетают в командировки, а с пятницы по воскресенье отправляют в отпуск. Поэтому рейсы в эти дни считаются самыми востребованными и самыми дорогими. По моим наблюдениям выгодными днями. Лучшие дни для бюджетного полета — это вторник и среда. Если рассматривать самое дешевое время суток для перелетов, то ночные рейсы всегда стоят дешевле.

Летайте по акциям

В таком случае можно сэкономить до 70% от стоимости билета! Распродажи каждая авиакомпания проводит раз в год. Для того, чтобы быть в курсе подобных распродаж и спецпредложений, необходимо оставить свою почту на их сайте. Конечно, будет приходить и реклама, но и за скидки нужно чем-то платить. В этом случае своим вниманием. Также можно получить бонусы в день рождения и застать сезонные скидки. И не забывайте о системе лояльности!

Летайте с пересадками

Да, существуют комфортные и некомфортные пересадки. Однако стоимость маршрута может различаться в разы при различных вариантах. В некоторых случаях пересадка может стать отличной возможностью изучить город и успеть забежать в "тот самый" ресторан.

Изучайте дополнительные опции

Примите тот факт, что большой багаж — ваш враг, а ручная кладь — друг. Багажное место может увеличить стоимость билета и на 10, и на 15 тысяч. При покупке также отказывайтесь от всего, что вам предлагают. Например, можно плотно поесть дома и спокойно пережить три часа полета без еды.