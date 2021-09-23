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Купил билет, украли все деньги: как обманывают россиян

Мира Маркина
1 час назад

Туристы пытаются сэкономить на путешествии там, где не всегда это стоит делать. «Рамблер» решил разобраться, как понять, где реальные распродажи и скидки на билеты, а где развод на деньги, и обратился за разъяснениями к генеральному директору федеральной сети туристических агентств «Хоттур» Наталье Шевцовой.

Как работают мошенники, которые пытаются продать «дешевые» билеты:

  • Делают фейковые сайты очень похожими по оформлению и стилю на официальные и устраивают распродажу на не существующие билеты.
  • Распространяют ссылки на фейковые сайты через письма в почте, мессенджерах и социальных сетях, в которых предлагают принять участие в акциях или воспользоваться крупными скидками.
  • Предлагают купить билеты или тур «неофициально» через сотрудника турагентства или авиакомпании с «корпоративной скидкой».

Как отличить официальный сайт от фейкового:

  • Характерными словами в адресе фейкового сайта выступают ticket, bilet, travel, avia.
  • В некоторых случаях название фейковой платформы может быть написано, как название официальной, но к нему будет добавлено еще слово, которого так быть не должно. К тому же большая часть кнопок на таких сайтах, как правило, не работает, а в тексте могут встречаться ошибки и опечатки.
  • Aviasales совместно с Роскачеством запустили проект «настоящийбилетрф», на котором можно проверить легальность продавца.

На что еще стоит обратить внимание, чтобы не попасть на деньги:

  • Проверить, точно ли вы находитесь на официальном сайте перевозчика.
  • Обратиться в агентство для подтверждения такой низкой стоимости авиабилетов.
  • Позвонить на горячую линию авиакомпании и уточнить наличие данных билетов.
  • Не оплачивать билеты переводами с карты на карту и не переходить по подозрительным ссылкам, которые вам прислали в мессенджерах.
  • Подписаться на новости авиакомпании, они всегда объявляют старт официальной распродажи авиабилетов.

Если все-таки вы попались, Наталья Швецова советует сперва заблокировать карту, с который был осуществлен платеж, а также связаться со специалистами, уполномоченными решать подобные вопросы. «Сообщите о мошенниках в банк — в некоторых случаях возможна отмена платежной операции. Обратитесь в полицию, передайте все данные, подтверждающие незаконное списание средств: фальшивые авиабилеты, выписку о снятии денег, переписку, контакты, адрес сайта», - предлагает специалист.

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