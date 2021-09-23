Купил билет, украли все деньги: как обманывают россиян

Туристы пытаются сэкономить на путешествии там, где не всегда это стоит делать. «Рамблер» решил разобраться, как понять, где реальные распродажи и скидки на билеты, а где развод на деньги, и обратился за разъяснениями к генеральному директору федеральной сети туристических агентств «Хоттур» Наталье Шевцовой.

Как работают мошенники, которые пытаются продать «дешевые» билеты:

Делают фейковые сайты очень похожими по оформлению и стилю на официальные и устраивают распродажу на не существующие билеты.

Распространяют ссылки на фейковые сайты через письма в почте, мессенджерах и социальных сетях, в которых предлагают принять участие в акциях или воспользоваться крупными скидками.

Предлагают купить билеты или тур «неофициально» через сотрудника турагентства или авиакомпании с «корпоративной скидкой».

Как отличить официальный сайт от фейкового:

Характерными словами в адресе фейкового сайта выступают ticket, bilet, travel, avia.

В некоторых случаях название фейковой платформы может быть написано, как название официальной, но к нему будет добавлено еще слово, которого так быть не должно. К тому же большая часть кнопок на таких сайтах, как правило, не работает, а в тексте могут встречаться ошибки и опечатки.

Aviasales совместно с Роскачеством запустили проект «настоящийбилетрф», на котором можно проверить легальность продавца.

На что еще стоит обратить внимание, чтобы не попасть на деньги:

Проверить, точно ли вы находитесь на официальном сайте перевозчика.

Обратиться в агентство для подтверждения такой низкой стоимости авиабилетов.

Позвонить на горячую линию авиакомпании и уточнить наличие данных билетов.

Не оплачивать билеты переводами с карты на карту и не переходить по подозрительным ссылкам, которые вам прислали в мессенджерах.

Подписаться на новости авиакомпании, они всегда объявляют старт официальной распродажи авиабилетов.