5 причин, почему отели первой линии не стоят того

Как правило, гостиницы, расположенные непосредственно на береговой линии, на порядок дороже, чем отели, которые находятся дальше. Иногда разница в цене составляет порядка 70%. О том, почему не всегда надо идти на поводу у турагентств, расхваливающих отдых в шаговой доступности от пляжа, читайте в материале “Рамблера”.

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Почему не надо выбирать отели первой линии

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Кроме очевидных плюсов: вид из окна, свежий воздух и доступность множества расположенных в шаговой доступности развлечений, у отелей первой береговой линии есть и свои минусы. Обратив на них внимание и проанализировав все “за” и “против”, возможно, вы передумаете бронировать номер в отеле возле пляжа.

Условия проживания

Думая, что условия проживания и комфорт номеров в отелях на первой береговой линии априори лучше, чем в гостиницах, расположенных дальше от пляжа, многие заблуждаются. Да, в непосредственной близости от моря, как правило, находятся четырехзвездочные и пятизвездочные отели, но такие же можно найти и на второй линии, и на третьей и далее. Разница между ними будет лишь в местоположении, у уровень сервиса и остальные бонусы ничуть не будут уступать гостиницам с меньшим удалением от моря.

Высокая цена

Несмотря на озвученные в первом пункте одинаковые условия проживания, за проживание в непосредственной близости у моря придется выложить кругленькую сумму, на порядок выше, чем если бы вы остановились в одном из отелей, более удаленных от пляжа. Переплата за номер в гостинице первой полосы может составлять от 20 до 70% цены за похожие номера той же категории в отеле, расположенном на второй береговой линии и далее.

Влажность

Польза свежего морского воздуха которым гости отелей первой береговой линии могут наслаждаться круглосуточно, на самом деле может обернуться вполне жирным минусом. Дело в том, что морской воздух отличается высокой влажностью. А значит, например, вещи, оставленные сохнуть на балконе могут остаться сырыми и к следующему утру. Ну и возможности возникновения плесени никто не отменял. Это, конечно, проблемы владельца отеля, но впечатление об отдыхе этот факт подпортить может.

Шум

Как правило, все развлечения на морских курортах сосредоточены в районе набережной, то есть в непосредственной близости от отелей первой линии. Развлечения под боком — дело, конечно, хорошее, но отдохнуть и расслабиться в номере вряд ли удастся: звуки с пляжа, музыка на набережной, шум катеров и других развлечений будут доноситься до вас практически круглосуточно. Окна, конечно, можно закрыть, но очевидный плюс в виде свежего морского воздуха будет потерян.

Расстояние

Неочевидный, но иногда встречающийся минус. Дело в том, что расстояние между отелем и морем всегда указывается по прямой линии. Но оно может быть не только по горизонтали, но и по вертикали. Например, отель первой линии может быть расположен на возвышенности, куда ведет не слишком удобная тропа. Добираться до пляжа, особенно если с вами дети, будет не слишком просто, а возвращаясь назад, придется подниматься в горку.