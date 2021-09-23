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Как вернуть деньги за задержку поезда. Инструкция

Мария Кимакович
2 часа назад

Если поезд опаздывает, пассажиры могут рассчитывать на материальную компенсацию. О том, какой она будет и что делать, для того, чтобы получить деньги, читайте в материале “Рамблера”.

Как вернуть деньги за задержку поезда. Инструкция
Фото: DepositphotosDepositphotos

Задержка поезда — ситуация крайне неприятная и весьма серьезная, независимо от того, собрались ли вы в деловую поездку или планируете отдохнуть. И в том, и в другом случае, как правило, нарушаются планы. Особенно, если вы отправились в командировку, вас ждут, например, на конференции или важной встрече к определенному часу, а вы совершенно точно на нее опаздываете. Путешественники, отъезжающие в отпуск тоже начинают нервничать, если поезд опаздывает: потерять оплаченное время в гостинице или лишиться трансфера, за который уже заплачено, согласитесь, не слишком приятно.

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Можно расстраиваться, злиться и сотрясать воздух восклицаниями о плохой работе железных дорог, но гораздо полезнее будет знать свои права и действовать в собственных интересах.

За задержку поезда на российских железных дорогах предусмотрена материальная компенсация. Деньги выплачивают всегда, отказать перевозчик может лишь в случае, если задержка поезда произошла по независящим от компании причинам:
  • стихийные бедствия (землетрясение, ураган и т.п.);
  • забастовки, террористические акты, военные действия;
  • неисправность железнодорожных путей.

Во всех остальных ситуациях, если пассажир обратится за компенсацией из-за опоздания поезда, ему обязаны ее предоставить.

Какая компенсация положена

За каждый час опоздания поезда пассажиры могут рассчитывать на 3% от стоимости билета. При этом сумма компенсации не должна превышать стоимость билета. Если поезд опоздал менее, чем на 60 минут, никакие выплаты не предусматриваются.

Это что касается обычных поездов. С составами скоростными ситуация немного иная. Считается, что пассажир, который предпочел скоростной поезд, оплатил билет по повышенному тарифу за возможность побыстрее оказаться в точке назначения. Поэтому здесь действуют иные правила и сумма компенсации значительно выше, чем выплата за опоздание простого поезда.

В ситуации с задержкой скоростного поезда за его опоздание на период от 30 минут до 1 часа пассажирам должны быть возвращены 25% от стоимости билета, если состав задержался на 1-2 часа, компенсация составит уже 50%, в случае же, если поезд не подан в течение двух и более часов от времени, указанного в билете, стоимость проездного документа возвращается полностью.

Как получить компенсацию

Чтобы получить выплату за опоздание поезда, необходимо в первую очередь зафиксировать факт его задержки. Для этого сразу по прибытии на станцию назначения у дежурного необходимо получить справку, в которой будет указано время прибытия поезда.

Далее с билетом и этой справкой надо обратиться с требованием возмещения ущерба в железнодорожную компанию не позднее 45 дней с даты, указанной в проездном документе. Представители перевозчика обязаны отреагировать на претензию в течение 30 дней и дать ответ относительно компенсации (ответ должен быть предоставлен в письменном виде). В каком случае имеют право отказать, читайте выше. Если же вы получили отказ от компенсации по другим причинам, потребовать выплату можно через суд.

В судебном порядке можно также требовать компенсации еще и за дополнительные убытки: если из-за задержки поезда пассажир, например, пропустил важную встречу, опоздал на поезд или трансфер до гостиницы, потеряв в деньгах, не успел заселиться в отель в назначенный срок и т.п.

Даже если опоздание на несколько часов в пункт вашего назначения вас не слишком беспокоит и вы ничего не лишаетесь из-за опоздания поезда (кроме времени, разумеется), не спешите отказываться от компенсации. Право на нее имеет любой пассажир. На получение справки и оформление претензии уйдет не слишком много времени, а деньги лишними никогда не бывают.

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