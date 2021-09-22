Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

10 000 рублей или $100: как рассчитать, сколько денег брать в путешествие

Дарья Амосова
2 часа назад

Скоро отпуск: вы взяли билет туда-обратно, забронировали и оплатили гостиницу, купили страховку. Теперь дело за малым — выяснить, сколько денег вам нужно взять на каждый день. Можно, конечно, разбить свинку-копилку и прогулять на курорте все средства до последней копейки. Но лучше подсчитать, какая именно сумма вам понадобится в поездке на еду, проезд, сувениры и экскурсии. «Рамблер» собрал способы, которые помогут рассчитать бюджет.

Как рассчитать, сколько денег брать в путешествие
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По старинке: «Принцип 50»

Старый, простой и рабочий способ — умножить количество дней на $50 (для стран СНГ, Восточной Европы и Азии) или 50 евро (для большинства стран Европы и США). Полученная сумма — не минимум, а хорошее среднее значение: ее будет более чем достаточно, но на икру с шампанским уже не хватит. Разумеется, вы можете сократить ежедневный бюджет. К примеру, в дешевом для россиян Таиланде можно прожить и на $30 в день.

По-современному: globalprice.info

Сайт делится примерными ценами в туристических городах и странах по всему миру. Все вычисления приводятся в местной валюте, но автоматически конвертируются в рубли по местному курсу. Цены подтверждаются фотографиями, однако информация о некоторых странах (особенно закрытых в пандемию) долго не обновляется.

Для зимних поездок: riderhelp.ru

Раздел и сайт посвящен отдыху на сочинской «Красной Поляне», но будет полезен всем любителям горного и зимнего спорта. Местная программа высчитает как обязательные траты, так и узкоспециальные, вроде фрирайд-гида.

Для любителей шопинга: forum.awd.ru, «Покупки»

«Форум Винского» знаком всем самостоятельным путешественникам. На сайте есть масса обсуждений про любую страну мира, в которых можно найти бюджет на поездку одного, двух и более человек. Пользователи рассказывают, как поесть за 7 евро в Швейцарии или где в Турции найти сувенирную одежду за 100 рублей. Всегда читайте комментарии — в них еще больше ценной информации.

Лайфхаки,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители