Как рассчитать, сколько денег брать в путешествие

Скоро отпуск: вы взяли билет туда-обратно, забронировали и оплатили гостиницу, купили страховку. Теперь дело за малым — выяснить, сколько денег вам нужно взять на каждый день. Можно, конечно, разбить свинку-копилку и прогулять на курорте все средства до последней копейки. Но лучше подсчитать, какая именно сумма вам понадобится в поездке на еду, проезд, сувениры и экскурсии. «Рамблер» собрал способы, которые помогут рассчитать бюджет.

По старинке: «Принцип 50»

Старый, простой и рабочий способ — умножить количество дней на $50 (для стран СНГ, Восточной Европы и Азии) или 50 евро (для большинства стран Европы и США). Полученная сумма — не минимум, а хорошее среднее значение: ее будет более чем достаточно, но на икру с шампанским уже не хватит. Разумеется, вы можете сократить ежедневный бюджет. К примеру, в дешевом для россиян Таиланде можно прожить и на $30 в день.

Сайт делится примерными ценами в туристических городах и странах по всему миру. Все вычисления приводятся в местной валюте, но автоматически конвертируются в рубли по местному курсу. Цены подтверждаются фотографиями, однако информация о некоторых странах (особенно закрытых в пандемию) долго не обновляется.

Для зимних поездок: riderhelp.ru

Раздел и сайт посвящен отдыху на сочинской «Красной Поляне», но будет полезен всем любителям горного и зимнего спорта. Местная программа высчитает как обязательные траты, так и узкоспециальные, вроде фрирайд-гида.

Для любителей шопинга: forum.awd.ru, «Покупки»