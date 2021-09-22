Как вдвоем поесть в аэропорту за 400 рублей

Цены на еду в столичных аэропортах неприятно удивляют. Мало того, что сами блюда стоят дороже, чем в городских ресторанах, так у путешественников еще и просто альтернативы, где еще отобедать. Но она есть. Бывалые туристы знают: за сытным и вкусным обедом надо отправляться не в торговые ряды в зале ожидания, а в специальные «секретные» столовые. Где они находятся и сколько там стоят блюда — читайте ниже.

Аэропорт Внуково (Москва)

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В терминале D аэропорта Внуково работает столовая для технического персонала, но поесть там можно и простым туристам.

Как добраться. Дойти по улице до терминала D, найти дверь с надписью «Полиция». Подняться вверх по небольшой лестнице и идти до конца коридора до двери «UTG aviation service». Дверь может быть закрыта — позвоните в звонок.

Средний чек. Обед из супа, второго и напитка — 350 рублей. Нет оплаты безналом: только перевод по номеру телефона или наличными.

Аэропорт Домодедово (Москва)

Столовая работает для сотрудников S7, но принимает всех. Точный адрес — аэропорт Домодедово, д. 6 к.1.

Как добраться. Выйти из выхода 2, перейти дорогу в сторону административного здания S7. Зайти и повернуть направо.

Средний чек. 200—300 рублей на человека за стандартный обед. Огромный плюс — разнообразие блюд: есть завтрак, обед, ужин, в меню просчитана калорийность.

Аэропорт Шереметьево (Москва)

Широкая корпоративная столовая, где можно разместиться большой компанией. А еще место работает круглосуточно, что тоже плюс.

Как добраться. У входа в терминал F найти информационное табло. Встать к табло лицом и повернуть налево, идти до лифтов. Подняться на 5 этаж, слева от музея найти лестницу. Спуститься на этаж ниже — там находится ресторан и нужная столовая.

Средний чек. 200—300 рублей на человека. В меню — стандартная домашняя еда, а также пицца и торты, которые понравятся детям.

Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург)

В Питере также можно дешево поесть — в бизнес-центре «Пулково».

Как добраться. Выйти из терминала Пулково-1 и повернуть налево, пройти мимо колонны с лифтом и дойти до отеля Park Inn к бизнес-центру. Там у поста охраны повернуть налево.

Средний чек. 200-400 рублей на человека.

Аэропорт Кольцово (Екатеринбург)

Придется чуть побегать, но оно того стоит.

Как добраться. Нам нужно кафе «Самолет» по адресу Площадь Бахчиванджи, 4. Выйдите из з терминала В, дойдите до зеленого сквера справа, а затем до дома ближе к дороге. От аэропорта до столовой — 200 метров, вы точно не потеряетесь

Средний чек. 200-300 рублей на человека.

Аэропорт Толмачево (Новосибирск)

Ищем кафе с говорящим названием «Полетели!».

Как добраться. Крайне просто: поднимитесь на 2 этаж пассажирского терминала, сектор А.