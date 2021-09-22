До 50%: как сэкономить, покупая билет со льготами

Отправляясь на семейный отдых, путешественники отдают много денег даже не за отель или еду, а за проезд. Многие выбирают поехать на курорт или домой к родителям на поезде: это дольше, но зато значительно дешевле. Не все знают, что за билет можно заплатить еще меньше, воспользовавшись льготами. Какие льготы на проезд на поезде действуют в России и как их получить — читайте ниже.

Льгота до 40%

Кто: Семьи с детьми.

Когда: Действует со 2 августа 2021.

На каких условиях:

Семья вместе едет по одному маршруту;

Билеты куплены в купейный вагон поезда дальнего следования;

Ребенку или детям нет 18 лет;

Как получить: Предоставить при покупке документ, подтверждающий родство.

Льгота 50%

Кто. Школьники и воспитанники общеобразовательных учреждений от 10 лет и старше.

Когда. Льгота действует с 1 января по 31 мая, с 1 сентября по 31 декабря текущего года.

На каких условиях:

Билет в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, в двухэтажных пассажирских вагонах с 4-местными купе поездов дальнего следования всех категорий во внутригосударственном сообщении;

Билет куплен в кассе.

Как получить: Предоставить при покупке справку учащегося, воспитанника очной формы обучения

Льгота 100%

Кто: Дети до 5 лет.

Когда: Круглогодично.

На каких условиях:

Ребенок не занимает отдельное место;

Провозить бесплатно можно только одного ребенка

Как получить: Предоставить при покупке свидетельство о рождении.

_____________________

Кто: Герои Советского Союза, Герои РФ, Полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Лица, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней, Лица, награжденные орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» трех степеней, Члены Совета Федерации и Государственной Думы.

Когда: Круглогодично, но один раз в год.

На каких условиях: Данные категории граждан могут ездить бесплатно, но один раз в год. Герои Советского Союза также получают один бесплатный проезд до места лечения.