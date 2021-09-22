До 50%: как сэкономить, покупая билет со льготами

Отправляясь на семейный отдых, путешественники отдают много денег даже не за отель или еду, а за проезд. Многие выбирают поехать на курорт или домой к родителям на поезде: это дольше, но зато значительно дешевле. Не все знают, что за билет можно заплатить еще меньше, воспользовавшись льготами. Какие льготы на проезд на поезде действуют в России и как их получить — читайте ниже.
Кто: Семьи с детьми.
Когда: Действует со 2 августа 2021.
На каких условиях:
Как получить: Предоставить при покупке документ, подтверждающий родство.
Кто. Школьники и воспитанники общеобразовательных учреждений от 10 лет и старше.
Когда. Льгота действует с 1 января по 31 мая, с 1 сентября по 31 декабря текущего года.
На каких условиях:
Как получить: Предоставить при покупке справку учащегося, воспитанника очной формы обучения
Кто: Дети до 5 лет.
Когда: Круглогодично.
На каких условиях:
Как получить: Предоставить при покупке свидетельство о рождении.
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Кто: Герои Советского Союза, Герои РФ, Полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Лица, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней, Лица, награжденные орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» трех степеней, Члены Совета Федерации и Государственной Думы.
Когда: Круглогодично, но один раз в год.
На каких условиях: Данные категории граждан могут ездить бесплатно, но один раз в год. Герои Советского Союза также получают один бесплатный проезд до места лечения.
Как получить: Предоставить при покупке соответствующий документ — например, удостоверение или орденскую книжку.