До 2 тыс. рублей: где ждать подвоха при выборе дешевого отеля

Гостиничные расходы в путешествии составляют львиную долю бюджета поездки. Неудивительно, что многие туристы отдают предпочтение вариантам проживания по наиболее демократичной цене. Тем не менее, судить только по стоимости проживания в сутки не следует. Иначе попытка сэкономить может обернуться неприятными сюрпризами.

Фото: Кадр из фильма «Отель романтических свиданий» Кадр из фильма «Отель романтических свиданий»

Безусловно, ценовую политику диктует страна и город проживания, время года, звездность и многое другое. Прайс на бюджетные отели в Сочи в настоящее время начинается от трех тысяч рублей. В Москве можно найти гостиницы по цене до двух тысяч рублей в сутки. О том, на что обратить внимание при выборе отеля по невысокой цене, читайте в материале "Рамблера".

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Удобства в номере

Бывает так, что подозрительно низкая цена обусловлена отсутствием непосредственно в номере удобств первой необходимости. Такое встречается крайне редко, но случается: туалет и душ могут находиться не в личном номере, а на этаже.

Сюда же можно отнести вид из окна. Открывающийся с балкона живописный пейзаж и вид, например, на стройку могут стоить по-разному.

Условия оплаты и отмены бронирования

Бывает, что по цене со скидкой отельеры распродают номера с крайне не гибкими условиями оплаты и отмены бронирования, а зачастую вернуть деньги практически невозможно. Например, по сниженной стоимости могут продавать номера, которые требуют 100% оплаты бронирования сразу после подтверждения брони, возможность изменения условий или отмены может не предусматриваться. Поэтому обязательно предварительно убедитесь, что вам подходят все условия.

Локация

Огромную роль влияет расположение отеля. Если вы находитесь в курортном месте, проверьте, что удаленность от ключевых точек вашего досуга соответствует вашим ожиданиям. Если же вы отправляетесь в город, где нет или не планируется пляжного отдыха, обратите внимание на район, в котором расположена гостиница.

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