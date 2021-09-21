Ответ врача: можно ли беременным летать

Вокруг темы полетов во время беременности очень много слухов. Одни девушки ничего не боятся и регулярно летают в положении, другие же опасаются выкидыша, преждевременных родов, тромбозов и сотни других последствий. Мы спросили акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук Тамилу Полевщикову, можно ли беременным летать и какие есть риски.

По словам медика, можно лететь или нет, зависит от индивидуального состояния женщины:

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"Каждая беременность протекает по разному, это зависит от множества факторов. И говорить о том, можно ли летать во время беременности или нет, можно только после оценки состояния здоровья мамы и плода. Это анамнез жизни будущей мамы, лабораторные и инструментальные исследования матери, УЗИ и допплерометрия плода".

Если у женщины нет проблем со здоровьем, и плод развивается правильно, обычно перелеты не противопоказаны:

"Каждая беременная женщина должна проходить обследования в рамках программы ведения беременности. Относится с ответственностью к своему положению, и если в процессе ведения беременности не выявляются какие-либо проблемы со здоровьем будущей мамы и плода, то перелеты обычно не противопоказаны. Ну, конечно, до определенных сроков беременности, как правило это до 30 недель гестации".

Самым благоприятным временем для перелета является второй триместр, с 14 по 26 неделю беременности.

"В первом триместре существует риск выкидыша: основные органы ребенка еще не сформировались, а будущую маму скорее всего будут мучить неприятные симптомы токсикоза. В третьем триместре (с 27 недели) гестации велика опасность преждевременных родов, кроме того, из-за размеров живота беременной может быть просто неудобно в тесном кресле самолета. Да и по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ) не желательно садиться в самолет при беременности более 36 недель (более 32 недель при многоплодии)".

Перед полетом необходимо обязательно проконсультироваться со своим врачом, ведущим беременность, и ознакомиться с правилами авиакомпаний. Некоторые просят предоставить справку об отсутствии противопоказаний, а некоторые даже запрещают лететь за несколько дней до предполагаемых родов. При этом беременные женщины относятся к пассажирам особой категории и имеют право на более комфортные места в самолете.