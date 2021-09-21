Способ обмануть правила провоза багажа в самолете

Американская туристка бесплатно перевезла дополнительную ручную кладь в салоне самолета и раскрыла способ обойти правила провоза багажа. О возможности бесплатно пронести дополнительный багаж на борт она рассказала в своем TikTok-аккаунте .

На опубликованном ролике девушка складывает в наволочку личные вещи, затем застегивает ее, кладет на чемодан и проходит с ней в самолет.

Пользователи сети оценили идею путешественницы и принялись писать восхищенные комментарии под постом. «Боже, это просто гениально», «Потрясающий способ», «Спасибо тебе, это круто», «Почему я не знала об этом летом? Я бы тогда попробовала взять больше вещей в отпуск», «Обязательно попробую так пронести багаж», — писали они.