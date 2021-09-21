Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Раскрыт способ обмануть правила провоза багажа в самолете

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Американская туристка бесплатно перевезла дополнительную ручную кладь в салоне самолета и раскрыла способ обойти правила провоза багажа. О возможности бесплатно пронести дополнительный багаж на борт она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Способ обмануть правила провоза багажа в самолете
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На опубликованном ролике девушка складывает в наволочку личные вещи, затем застегивает ее, кладет на чемодан и проходит с ней в самолет.

«Самый лучший лайфхак во время путешествий — "подушка" летит бесплатно»,

— подписала блогерша публикацию, набравшую более 435 тысяч просмотров.

Пользователи сети оценили идею путешественницы и принялись писать восхищенные комментарии под постом. «Боже, это просто гениально», «Потрясающий способ», «Спасибо тебе, это круто», «Почему я не знала об этом летом? Я бы тогда попробовала взять больше вещей в отпуск», «Обязательно попробую так пронести багаж», — писали они.

Лайфхаки,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители